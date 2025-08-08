¿Merece la pena esperar al iPhone 17 Pro? No si puedes tener este por 700 euros menos

A estas alturas, todo el mundo sabe ya que Apple presentará sus nuevos iPhone 17 el 9 de septiembre. Y con ellos, volverán las colas, los vídeos de “unboxing” y, cómo no, los precios de vértigo: se espera que el iPhone 17 Pro ronde los 1300 euros. Pero… ¿y si te dijéramos que hay un móvil con pantalla OLED de 120 Hz, triple cámara de 48 MP, 12 GB de RAM y sello de Google que cuesta 509 euros en AliExpress? Pues existe, es el Pixel 8 Pro y está a 700 euros de distancia de su rival más mediático.

Botón de Compra AMP

El Pixel 8 Pro lo tiene casi todo: potencia, cámara y Android puro

Google Pixel 8 Pro Google Google

Si te interesa la fotografía, el rendimiento diario y no te sobra el dinero, este modelo puede ser justo lo que buscas. El Pixel 8 Pro monta tres cámaras traseras, lideradas por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo también de 48 MP, todo optimizado con la inteligencia artificial de Google. Las fotos en baja luz, el modo retrato y el zoom están entre los más avanzados del mercado… sin necesidad de filtros ni edición.

A nivel de fluidez, su pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas alcanza los 120 Hz adaptativos, lo que significa que se ve de maravilla y consume menos batería. Y hablando de batería, los 5050 mAh aguantan bien el día completo, incluso con uso intensivo.

Todo esto se mueve gracias al procesador Tensor G3, desarrollado por Google, junto con el coprocesador de seguridad Titan M2. Un combo que no solo rinde bien, sino que además prioriza tu privacidad y actualizaciones garantizadas.

Ah, y por si te lo preguntas: sí, tiene desbloqueo facial y por huella, WiFi 7, resistencia al agua IP68 y compatibilidad total con redes 5G globales.

Botón de Compra AMP

¿Y qué te perderías si no esperas al iPhone 17 Pro?

Está claro que el iPhone 17 Pro será un dispositivo de primer nivel. Se espera que llegue con triple cámara de 48 MP, chip A19 Pro y pantalla a 120 Hz, todo dentro de un diseño renovado. Pero salvo que seas muy fan del ecosistema Apple (y tengas presupuesto holgado), el salto no justifica los 700 euros de diferencia.

De hecho, muchas de las mejoras que incluirá Apple en este modelo —pantalla fluida, más RAM, cámara más potente— ya las tienes en el Pixel 8 Pro hoy mismo. La gran diferencia no está en el hardware, sino en el sistema operativo y en cómo interactúan los dispositivos Apple entre sí. Si no usas un Mac, un Apple Watch o un iPad a diario, es probable que ni notes la diferencia.

Además, mientras Apple lanza sus móviles en septiembre, el Pixel 8 Pro ya está aquí, funcionando y con un precio rompedor.

Lo dicho: si puedes ahorrarte 700 euros y tener lo mejor de Android, ¿para qué esperar?

Es verdad que el iPhone tiene su magia y que el evento de presentación genera ilusión cada año. Pero si lo que buscas es un móvil excelente, con cámaras top y buen rendimiento, hay alternativas que cuestan la mitad y rinden igual o mejor en el día a día. Y esta es una de ellas.

Botón de Compra AMP

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.