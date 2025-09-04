Herramientas
La mini motosierra de batería que me costó menos de 25 euros y me ahorró un fin de semana de poda
Ligera, sorprendentemente potente y con batería incluida: esta herramienta se ha convertido en mi favorita para el jardín
Fue uno de esos descubrimientos por necesidad. Quería limpiar unas ramas del patio, pero no era cosa de alquilar herramientas ni montar un espectáculo de ruidos y cables. Di con esta mini motosierra de batería, la pedí sin demasiadas expectativas… y fue una de las mejores compras del año.
Por menos de 25 euros, tienes una herramienta que funciona realmente bien para tareas de poda ligera y corte de madera blanda, sin depender de gasolina ni alargadores eléctricos. Y lo mejor: la manejas con una sola mano.
Corta bien, no pesa y viene con todo lo necesario
Esta motosierra compacta tiene motor de 850 W, cadena de 6 pulgadas y una batería que da de sobra para podas puntuales. Viene con 3 cadenas, batería recargable, cargador y estuche, lo que la hace muy práctica incluso si no tienes experiencia previa con este tipo de herramientas.
No sustituye a una motosierra grande si tienes árboles enormes o mucha leña que cortar, pero para jardín doméstico, ramas gruesas o maderas pequeñas, va perfecta. Además, al ser inalámbrica, puedes usarla donde quieras sin preocuparte por enchufes ni gasolina.
Pesa poco, se guarda en cualquier estante y se limpia fácil. Y sí, es más segura de lo que parece, siempre que la uses con precaución y guantes.
Ideal para quienes quieren arreglar el jardín sin complicarse
Si te da pereza sacar la escalera, la tijera de podar o si acabas con dolor de brazo solo de pensarlo, esta herramienta puede ser el truco que necesitas para mantener el jardín a raya sin depender de nadie.
También es buena idea como regalo útil para padres, suegros o quien se acaba de mudar a una casa con árboles. No ocupa nada, se carga como un móvil y está lista para usar en segundos.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar