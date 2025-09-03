Por qué las FILA Salpare se han convertido en la opción favorita de las que saben de moda

No todas las zapatillas que están de moda lo merecen, pero estas FILA Salpare tienen argumentos de sobra. El diseño chunky, los detalles en color pastel y la suela elevada tipo skate hacen que funcionen igual de bien con vaqueros, vestidos o pantalones de chándal.

Ahora mismo están con un descuento del 59% en Amazon, y no es de extrañar que muchas se las estén pillando antes de que desaparezcan las tallas. No solo por el precio, sino porque tienen ese equilibrio entre estilo y comodidad que cuesta encontrar.

Color block, estética noventera y suela que estiliza

FILA Salpare Amazon Amazon

Lo primero que llama la atención es la combinación de blanco con lavanda suave y un toque de azul turquesa. Un mix que, sin ser llamativo, da ese punto de color que eleva cualquier look básico. Además, la suela es gruesa, pero no excesiva, por lo que suma altura sin que se note forzado.

El logo bordado, el acolchado interior y el pespunte en rombos en los laterales le dan un aire premium dentro del universo “sneakers casual”. Y lo mejor: no hace falta adaptarlas ni "domarlas". Desde el primer día son cómodas y no aprietan.

Perfectas para vestir de sport sin parecer que vienes del gimnasio

Este tipo de zapatilla se ha convertido en fondo de armario para muchas por una razón: pega con todo sin renunciar al estilo. Para ir a clase, al trabajo en modo informal, de viaje o incluso para salir de noche con un look más relajado.

Las FILA Salpare son de esas compras que luego te preguntas cómo no hiciste antes. Porque por menos de 30 €, tener unas zapatillas con estética de tendencia, cómodas y fáciles de combinar no es algo que se vea todos los días.

Están volando por algo: tienen ese algo que las hace diferentes sin gritarlo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.