El misterio del 11.11 de AliExpress: cómo puede una tablet con 12+512GB rondar los 50 euros

El 11.11 de AliExpress siempre deja alguna oferta que hace levantar cejas, y este año la protagonista absoluta es una tablet “todo terreno” con teórico combo 12+512GB, pantalla de 10,36 pulgadas y batería de 12.000 mAh por apenas 53,99 euros usando los códigos ESAE05 o AEES05. Un precio que, sinceramente, cuesta creer… pero que abre un debate interesante: ¿qué puedes esperar realmente de un dispositivo tan barato y por qué sigue teniendo sentido para muchos usuarios?

¿Para qué tipo de usuario tiene sentido una tablet tan barata?

Tablet Android 13 aliexpress aliexpress

Primero, honestidad: este no es un producto para competir con una Xiaomi Pad, una Lenovo Tab o una Galaxy Tab. Pero sí encaja en un tipo de uso muy concreto que, sorprendentemente, es más común de lo que parece. Para empezar, la pantalla 2K de 10,36 pulgadas es suficiente para quien quiere leer, ver vídeos, seguir recetas o tener una segunda pantalla en el escritorio. No será el panel más brillante, pero cumple.

El procesador de 10 núcleos y el soporte 4G/5G permiten algo muy útil: usar la tablet como dispositivo secundario fuera de casa, ya sea para navegar, responder correos, seguir un GPS o poner YouTube en el coche cuando los niños van inquietos. Con una SIM barata, rinde mejor de lo que su precio sugiere.

La batería de 12.000 mAh es un punto clave. Aquí es donde este tipo de tablets suele “ganar por goleada”: no son rápidas, pero duran. Para binge-watching, estudiar o usar apps ligeras, la autonomía es casi exagerada. Y eso hace que sea una gran opción para regalar a familiares mayores o para dejar fija en un soporte como “centro multimedia” improvisado.

En cámaras no esperes milagros (16 MP y 32 MP suenan mejor de lo que rinden), pero para videollamadas y reconocimiento facial de desbloqueo funcionan sin drama. Y los tres slots (dual SIM + microSD) permiten ampliar almacenamiento real si lo necesitas… que probablemente lo necesitarás, porque las cifras de 12 GB RAM y 512 GB ROM suelen incluir parte de “RAM virtual” y almacenamiento combinado.

Como herramienta barata, resistente, con mucha batería y perfecta para consumo multimedia básico, tiene muchísimo sentido por lo que cuesta. Y con el precio del 11.11, más todavía.

