Natalia Jiménez, dermatóloga: "Si quieres potenciar el colágeno, apuesta por cremas con péptidos y no con colágeno"

Con el paso del tiempo la piel empieza a cambiar en silencio: aparecen arrugas finas, la firmeza cede y los gestos se marcan más de la cuenta. El motivo está en el colágeno, esa proteína que da soporte y elasticidad a la dermis y cuya producción comienza a descender a partir de los 25 años.

En este punto entra en juego la cosmética, aunque no toda actúa de la misma manera. Para Natalia Jiménez, dermatóloga del grupo Pedro Jaén y autora del libro Ponte en tu piel, la clave no está en recurrir a cremas con colágeno, sino en fórmulas con péptidos, capaces de llegar más profundo y activar la producción natural de colágeno en la piel. “Las cremas con colágeno solo tienen un efecto hidratante, porque su molécula es demasiado grande y se queda en la superficie”, explica. En cambio, los péptidos pueden convertirse en verdaderos mensajeros celulares, especialmente si se combinan con tratamientos médicos como láseres, mesoterapia o plasma rico en plaquetas.

La misma idea comparte el doctor Carlos Morales, director de la Clínica Dr. Morales Raya, que introduce un matiz importante: aunque el colágeno tópico no penetre, no significa que sea inútil. “Estas cremas sí pueden mejorar la hidratación, aportar suavidad y dar a la piel un aspecto más luminoso y saludable”, afirma. Una opinión que recuerda que, incluso sin modificar la estructura interna, mantener la piel bien hidratada es esencial para su bienestar general.

Eso sí, la doctora no vende milagros: insiste en que los mejores resultados se logran cuando estas cremas se combinan con tratamientos médicos como láseres, mesoterapia o plasma rico en plaquetas. Dicho en corto: las cremas son aliadas, pero no sustituyen a la medicina estética.

Una crema con péptidos que no arruina el bolsillo

L'Oreal Paris Dermo Expertise Amazon Amazon

Entre tanta teoría y promesas de laboratorio, la pregunta es evidente: ¿hay alguna opción accesible que merezca la pena? Sí. Y ahora mismo está en oferta.

Se trata de la L’Oreal Paris Dermo Expertise con Retino Péptidos, un clásico de farmacia que puedes encontrar en Amazon con un 33% de descuento por solo 5,42€, y además con promoción 3x2.

Lo interesante no es solo el precio —que es un chollo—, sino su planteamiento: día tras día, ayuda a densificar la piel, suavizar arrugas y redefinir contornos. Su textura es rica pero ligera, perfecta para aplicarla cada mañana en rostro y cuello sin sensación grasa. Y aunque la fórmula no es un secreto milenario, sí incluye aliados fiables como la glicerina y los retino péptidos, justo esos que los dermatólogos recomiendan para despertar el colágeno dormido.

La moraleja de todo esto

El cuidado de la piel no debería vivirse como una obsesión, sino como un acto de cariño hacia una misma. Las arrugas cuentan historias y no hay que borrarlas, pero sí podemos darle a la piel lo que necesita para que se sienta fuerte, luminosa y viva.

Y si lo que recomiendan las dermatólogas son los péptidos, tiene sentido escuchar. Porque al final no se trata de perseguir imposibles, sino de escoger con inteligencia las fórmulas que realmente pueden marcar la diferencia.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.