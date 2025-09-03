Rebajas en Levi’s: sus vaqueros más icónicos para hombre y mujer estrenan septiembre con hasta un 57 % menos

Amazon arranca septiembre con una selección sorprendente de vaqueros Levi’s para hombre y mujer con descuentos de hasta el 57 %. Y no son modelos secundarios: hablamos de siluetas históricas como los 501 Crop, 724 High Rise o 512 Taper, que han marcado estilo durante años y siguen siendo imprescindibles para quien busca un buen par de jeans que aguanten el ritmo.

Modelos Levi’s para mujer en rebajas destacadas

Levi's 501 Crop: 57 % de descuento

Es la versión recortada del vaquero más icónico de la marca, con un largo tobillero que estiliza la silueta y aporta un aire mucho más fresco. Conserva el tejido 100 % algodón y el patrón recto original, por lo que sigue siendo una prenda robusta, con carácter y pensada para durar. El tipo de vaquero que mejora con los lavados y nunca pasa de moda.

Levi’s 724 High Rise Straight: 50 % de descuento

Un vaquero de tiro alto con pierna recta que aporta estructura sin renunciar a la comodidad. Tiene un ajuste muy favorecedor, ideal para quienes buscan una silueta alargada sin caer en patrones extremos. El ligero componente elástico lo convierte en una prenda perfecta para el día a día, tanto con zapatillas como con botines o mocasines.

Levi's Mile High Super Skinny: 44 % de descuento

Diseñado para marcar la figura, este skinny de tiro alto estiliza desde la cintura hasta el tobillo gracias a su tejido técnico que moldea sin oprimir. El color negro realza aún más su efecto alargador, y lo convierte en un básico infalible para looks urbanos, salidas nocturnas o incluso como vaquero “de batalla” para el entretiempo.

Modelos Levi’s para hombre con rebajas significativas

Levi’s 511 Slim Fit: 51 % de descuento

Un vaquero esencial para quien busca equilibrio entre estilo y funcionalidad. El 511 es slim, pero sin estrecheces. Su patrón se adapta bien a todo tipo de cuerpos y permite una movilidad natural gracias a su tejido ligeramente elástico. Es uno de los modelos más versátiles del catálogo masculino y una apuesta segura para el día a día.

Levi’s 512 Slim Taper Fit: 46 % de descuento

Una alternativa más afinada y contemporánea al 511. El 512 mantiene la parte superior relajada, pero se ajusta en el bajo para aportar una silueta más moderna. Este corte funciona especialmente bien con calzado bajo y prendas de corte limpio. Es una de las opciones preferidas por quienes buscan un look actual, sin caer en el skinny.

Levi’s 502 Taper: 44 % de descuento

Con una pernera más holgada en la parte superior y un ajuste progresivo hacia el bajo, el 502 es perfecto para quienes valoran la comodidad sin sacrificar el corte. Es una silueta contemporánea que funciona igual de bien con looks informales como con combinaciones más sobrias. Ideal para un armario versátil que se adapta a cualquier plan.

