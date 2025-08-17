De 1.459 a 885 euros el Samsung Galaxy S25 Ultra: el móvil de gama alta más completo de 2025

Cada año surge el debate sobre cuál es el mejor teléfono, y para nosotros no hay duda. Tras varios meses de prueba, el Samsung Galaxy S25 Ultra nos ha conquistado por completo. Lanzado, como siempre, a principios de año, ha vuelto a poner el listón muy alto. Y lo mejor es que, si te das prisa, ahora puedes conseguirlo a un precio muchísimo más bajo.

Esta maravillosa creación de Samsung salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 1.459 euros, aunque ya ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos encontrarlo con rebajas muy interesantes. De hecho, sin ir más lejos, ahora puedes llevártelo con un descuento total de 573 euros por unos tentadores 885,99 euros en AliExpress. Y no, no lo vas a encontrar tan barato en ningún otro lado.

Igualmente, como alternativa de compra, nos encontramos con una versión importada en PcComponentes por unos 1.149 euros, en MediaMarkt o tienda oficial de la marca se vende por unos 1.199 euros, y en Amazon está disponible por 1.259 euros.

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra con un descuentazo

Si hay algo que diferencia al Samsung Galaxy S25 Ultra del resto de móviles de gama alta es que lo tiene todo para ser la referencia del mercado, y eso se nota desde que lo sostienes en la mano. Cuenta con una construcción que combina el titanio y el aluminio, unos bordes ligeramente curvados para mejorar el agarre, una trasera de vidrio que presume de la nueva protección Gorilla Glass Armor 2, una renovada cámara con aros metálicos en cada módulo, una certificación IP68 y un peso más ligero que en la generación anterior.

El apartado fotográfico es el gran imán para muchos, y con razón. A estas alturas del año seguimos manteniendo la opinión de que tiene la mejor cámara del mercado. En la parte trasera reúne un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un doble teleobjetivo de 50+10 MP que permiten capturar detalles impresionantes incluso larga distancia. Asimismo, es capaz de grabar en 8K y los resultados de noche también son sorprendentes. Mientras que la cámara frontal de 12 MP hace muy bien su papel.

En pantalla y sonido tampoco se guarda nada. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas que se ve de lujo, pues nos brinda una resolución QHD+, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y brillo máximo de 2.600 nits. Sin olvidarnos de que viene con un lápiz óptico S Pen que puede ser muy útil para dibujar, tomar notas o editar fotos, y todo apunta a que probablemente sea el último modelo de la familia en incorporarlo. ¿Sirve? Sí, pero a la hora de la verdad no se le da demasiado uso y Samsung lo sabe.

En rendimiento, vuelve a dar un golpe sobre la mesa con el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy, optimizado para sacar el máximo partido a cualquier tarea y a las funciones de Galaxy AI. Y como estamos hablando de su versión más básica, se acompaña de 12 GB de RAM, un almacenamiento de 256 GB, y funciona con un sistema operativo One UI 7 basado en Android 15. Aunque lo verdaderamente importante es que, además de que ya se puede actualizar a la última versión, recibirá actualizaciones durante 7 años.

Y a pesar de tener una batería de 5.000 mAh, que es prácticamente el estándar de la gran mayoría de móviles a día de hoy, llega a aguantar hasta dos días con uso moderado gracias a la eficiencia del procesador. A lo que le sumamos una carga rápida de 45 W por cable, carga inalámbrica de 25 W y carga inversa. Con todos estos ingredientes, la bestia de Samsung vuelve a estar repitiendo asiento en el trono.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.