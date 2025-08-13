Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10 Lite: al descubierto los detalles de sus baterías antes de su lanzamiento

Samsung ya está trabajando para lanzar al mercado cuatro nuevos dispositivos dentro de las familias Galaxy S y Galaxy Tab. Se trata del Samsung Galaxy S25 FE y de las Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10 Lite.

A lo largo de estas últimas semanas te hemos revelado casi todos los secretos del Galaxy S25 FE y también te hemos adelantado algunos de los detalles de la nueva tablet premium de la marca, la Galaxy Tab S11 Ultra.

Pues bien, ahora te traemos una nueva filtración que nos confirma todas las características de las baterías de los Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10 Lite.

Así serán las baterías del Galaxy S25 FE y de las Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10 Lite

Un informe del medio especializado SamMobile nos confirma que el conocido leaker Sudhanshu Ambhore ha publicado, recientemente, un post en X en el que comparte las etiquetas EPREL de las baterías de los Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 UItra y Galaxy Tab S10 Lite.

Dichas etiquetas revelan algunos aspectos clave de la batería de estos cuatro nuevos dispositivos de Samsung como su duración, su eficiencia energética, su resistencia, su reparabilidad y su durabilidad.

La etiqueta EPREL de la batería del Samsung Galaxy S25 FE Propio

Así, tal como puedes apreciar en la etiqueta EPREL del Galaxy S25 FE que te dejamos sobre estas líneas, el nuevo gama alta barato de Samsung montará una batería de 4.500 mAh que puede durar hasta **42 horas y 37 minutos con una sola carga y puede soportar hasta 2.000 ciclos de carga completos.

Asimismo, esta etiqueta también confirma que esta batería tiene una eficiencia energética de clase B, una resistencia a las caídas de clase A, un nivel de reparabilidad de clase C y la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Por su parte, la batería de 8.160 mAh de la Samsung Galaxy Tab S11 tendrá una duración de 81 horas con una sola carga frente a las 73 horas de la Galaxy Tab S10+ y soportará hasta 1.200 ciclos de carga antes de que su capacidad caiga por debajo del 80 %, frente a los 2.000 ciclos de carga que soporta la batería del modelo del año pasado.

La etiqueta EPREL de la batería de la Samsung Galaxy Tab S11 Propio

Además, esta batería contará con una clasificación energética G, con una resistencia a las caídas de clase E, un nivel de reparabilidad de clase C y conla misma protección IP68 contra el agua y el polvo que el Galaxy S25 FE.

En lo que respecta a la Galaxy Tab S11 Ultra, su enorme batería de 11.600 mAh puede durar 94 horas y 51 minutos con una sola carga, lo que supone un incremento de casi 10 horas respecto a su antecesora, la Galaxy Tab S10 Ultra. Sin embargo, esta nueva batería solo soportará 1.200 ciclos de carga frente a los 2.000 ciclos de carga de la tablet del 2024.

La etiqueta EPREL de la batería de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Propio

El resto de características de la batería de la Galaxy Tab S11 Ultra son las mismas que las de la variante estándar: clasificación energética G, resistencia a las caídas de clase E, nivel de reparabilidad de clase C y resistencia IP68 al polvo y al agua.

Por último, la batería de 8.000 mAh de la nueva Galaxy Tab S10 Lite podrá durar hasta 87 horas y 42 minutos con una sola carga, soportará un total de 2.000 ciclos de carga completos antes de que su capacidad se reduzca por debajo del 80 % y contará con una certificación energética de clase F, una resistencia a caídas de clase E, un nivel de reparabilidad de clase C y con la certificación IP42 contra el agua y el polvo.

La etiqueta EPREL de la batería de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite Propio

Lo cierto es que no tendremos que esperar demasiado para conocer todos los secretos de estos cuatro nuevos Samsung Galaxy, ya que todo parece indicar que el Galaxy S25 FE llegará al mercado el próximo 19 de septiembre de 2025 y que las Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S10 Lite se presentarán en sociedad unas semanas más tarde, a finales del mes de septiembre.