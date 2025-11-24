La afeitadora que está revolucionando el mercado alcanza hoy su precio mínimo histórico

Algunas afeitadoras ya empiezan sin ganas. Te miras al espejo, te pasas una mano por esa barba de varios días y piensas "hoy me va a costar". Hay zonas rebeldes, curvas, remolinos que no colaboran, y esa sensación de que la máquina va a tardar más de lo que te gustaría. Ahí es donde notas la diferencia entre una afeitadora cualquiera y una de gama alta.

Y ahí es donde entra la Braun Series 9 Pro+, un modelo pensado para acompañarte no solo en el afeitado, sino en la experiencia. Con su cabezal flexible, su conjunto de cinco elementos sincronizados, una recortadora de precisión y mucho más que te contaré enseguida, esta máquina está diseñada para que el proceso sea rápido, suave y uniforme. Y cuando de repente baja 210 euros, deja de ser un capricho y se convierte en una decisión inteligente.

Este modelo, el 9517s de Braun, tiene un precio oficial de 409,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Braun, donde no tiene ninguna rebaja. Pero en Amazon la podemos comprar por 199,99 euros, una locura que solo podía ser digna de Black Friday. Nos podemos ahorrar 210 euros, lo que supone un 51% de descuento, un porcentaje prácticamente imposible de alcanzar en este tipo de artículos. Y, por si fuera poco, con envío y devolución gratis hasta el 6 de febrero.

Así trabaja la Braun Series 9 Pro+: cinco elementos y un solo movimiento

La Series 9 Pro+ no intenta convencerte con sus números, aunque los tenga. Lo hace cuando empiezas a afeitarte y notas que es algo distinto. Esta máquina combina cinco elementos de corte que trabajan de forma simultánea para capturar todo el pelo. Cada lámina está calibrada para abarcar más superficie con menos esfuerzo.

Levanta el pelo antes de cortarlo y es algo que se nota especialmente en las zonas difíciles como el bigote, la barbilla o la parte baja del cuello. Es una especie de coreografía interna donde cada pieza sabe exactamente qué hacer, y todo sucede en una fracción de segundo.

Mientras tanto, el motor sónico trabaja a un ritmo impresionante, llevando a cabo unas 40.000 acciones de corte por minuto. Y, con la tecnología AutoSense, analiza la densidad de tu barba y ajusta la potencia automáticamente. Si la zona está más espesa, sube la intensidad. Si es más fina, la reduce. Tú solo notas que la afeitadora pasa con fluidez. El resultado es la sensación que siempre buscamos: menos pasadas, menos irritación, menos tiempo frente al espejo... Y, sobre todo, la tranquilidad de que el afeitado va a quedar bien, incluso si no tienes la mañana más inspirada.

Aunque no siempre lo valoremos, el diseño tiene mucho que ver con cómo nos sentimos al usar una afeitadora. La Serie 9 Pro+ 9517s tiene esa estética elegante que se asocia con la ingeniería alemana: líneas limpias, acabado metálico y esa sensación de solidez que transmite confianza desde la primera vez que la sostienes. El agarre es cómodo, con un peso bien equilibrado, lo que te permite moverla sin esfuerzo. Y su cabezal flexible tiene un rango de movimiento de 40º que se adapta a la forma de tu mandíbula, tus pómulos y las zonas más rebeldes del cuello.

Este movimiento te permite apurar sin presionar, sin buscar ángulos extraños y sin rozar de más. Y su pantalla LED te da lo que necesitas: el nivel de batería, alertas de limpieza y modos de uso. Es sencilla, visual y directa, sin complicaciones ni botones de más. Además, tiene hasta 60 minutos de autonomía, suficiente para varios días de afeitado, y es 100% resistente al agua, así que la podrás utilizar directamente en la ducha.

Si en algún momento necesitas perfilar patillas o definir el contorno de la barba, tiene una recortadora de precisión ProTrimmer integrada que hace un trabajo limpio, rápido y preciso. Su funcionamiento es muy silencioso y todo está colocado donde tiene que estar.

Será ideal para ti si tienes la piel sensible y buscas evitar irritaciones, si no quieres perder el tiempo repasando zonas, si valoras el diseño y la ergonomía y buscas un dispositivo premium que te acompañe durante años sin perder rendimiento. Y si lo hace con 210 euros de descuento, mejor que mejor.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.