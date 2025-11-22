La superautomática ideal para empezar con el café en grano está tirada de precio por Black Friday

El sonido del molinillo, el vapor que se eleva, ese olor que hace que incluso antes del primer sobro ya empiece a despertarse algo dentro de ti... Hay quien dice que el café es solo café, pero todos sabemos que no es verdad. Es un ritual, compañía, pausa, arranque. Es un momento que te prepara para el día o que te acompaña cuando necesitas desconectar.

Lo mejor es que ese ritual se puede lograr sin salir de casa. Pero para eso necesitas una máquina que esté a la altura, que no te obligue a complicarte, que extraiga el sabor correctamente y te recuerde un poco a esa cafetería de confianza que te pone el café como te gusta. Eso es lo que busca la De'Longhi Magnifica S, un modelo que lleva años siendo una de las superautomáticas más vendidas, y por algo será.

Este modelo tiene un precio oficial de 520 euros, y esta es una cifra que puedes ver en la web de De'Longhi. Es verdad que este mes se puede encontrar rebajada en varias tiendas, como en El Corte Inglés, donde se queda a 299 euros. Pero, investigando un poco más, he descubierto que el mejor precio nos lo ofrece Amazon, donde la podemos comprar por 269 euros. Nos podemos ahorrar 250 euros, dinero más que suficiente para comprar café en grano para una buena temporada y empezar a sacarle partido a esta cafetera en cuanto la recibamos.

De'Longhi Magnifica: molienda, presión y textura

Uno de los aspectos diferenciadores de las cafeteras automáticas es que tienen un molinillo integrado. Y en este caso no hablamos de un molinillo cualquiera, sino de uno con 13 niveles de molienda, un rango amplio que te permite jugar con la intensidad del grano como si estuvieras afinando tu propio sabor. Si quieres un sabor más intenso, buscarás un molido más fino. Si quieres algo más suave, deberás elegir algo menos concentrado.

Cuando pulsas el botón del espresso, la bomba de 15 bares entra en acción. Es lo que le permite extraer bien la esencia del grano, ni demasiado rápido ni demasiado lento. El flujo cae con esa crema espesa y uniforme que se queda flotando en la superficie. Y esa es justamente la señal de un café bien hecho.

A diferencia de modelos automáticos de gama alta, como la De'Longhi PrimaDonna Elite, la Magnifica S utiliza un vaporizador manual, y eso tiene un punto artesanal que gusta. No es apretar un botón y olvidarte, es poner la jarra, abrir el vapor y dejar que la leche se transforme delante de ti. Este vaporizador te permitirá conseguir desde una espuma ligera para un latte hasta una microespuma más densa si quieres un capuchino. Y aunque es cierto que al principio requiere un poco de práctica, es un proceso que te acabará encantando.

Una de las razones por la que esta máquina es de las más vendidas es por su simplicidad inteligente. El panel frontal muy intuitivo, y más analógico que digital, así que no depende de pantallas táctiles ni de menús infinitos. Tiene un mando giratorio en el centro que controla la intensidad del café, un dial para la temperatura, botones para tazas grandes o pequeñas, para hacer dos tazas a la vez y hasta un botón para las limpiezas. Como ves, todo es muy identificable, así que no tendrás que leer varias veces el manual para saber utilizarla.

A su precio original de 520 euros, la Magnifica S es una buena máquina. Pero a 269 euros, es otra historia. Deja de competir con modelos similares y se convierte en una opción prácticamente sin rival en este rango. Por menos de 300 euros te llevas una máquina con molinillo, extracción de calidad, vaporizador, configuración intuitiva y una longevidad propia de De'Longhi.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.