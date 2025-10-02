El altavoz inteligente más barato de Amazon, Echo Pop, ahora lo es aún más al estar a mitad de precio

El Echo Pop se ha convertido por mérito propio en uno de los mejores altavoces inteligentes asequibles, por no decir el mejor, que podemos comprar en la actualidad, y ahora lo es todavía más al tener un 51 % de descuento. Por lo tanto, se trata de una oportunidad difícil de dejar pasar. Además, tiene más de 60.000 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Cuando no está en oferta, el altavoz Echo Pop cuesta 54,99 euros, pero actualmente está disponible por solo 26,99 euros en Amazon y MediaMarkt. lo que supone un ahorro de 28 euros. Si quieres adentrarte en el mundo de la domótica, ahora es un buen momento. Por cierto, esta oferta finaliza el 14 de octubre a las 23:59 horas. Ahora bien, no sabemos si hay unidades limitadas, por lo que te recomendamos que te hagas con él o antes posible.

Un altavoz pequeño, compacto y potente con Alexa

Este altavoz inteligente con Alexa está diseñado para integrarse en cualquier rincón de la casa. Su diseño minimalista lo hace perfecto para escritorios, mesitas de noche o estanterías, y su potencia garantiza que, a pesar de su tamaño reducido, no pase desapercibido. En este aspecto, podríamos decir que es pequeño pero matón.

Lo que tan atractivo al Echo Pop es su versatilidad, ya que puedes usarlo para muchas cosas. Con solo usar la voz puedes pedirle a Alexa que reproduzca tus canciones favoritas en servicios como Amazon Music, Spotify, Apple Music o Deezer, o bien conectar tu móvil por Bluetooth y escuchar cualquier contenido en streaming. Además, es muy útil para controlar dispositivos inteligentes como bombillas, enchufes y otros dispositivos compatibles sin necesidad de levantarte del sofá.

Más allá de la música o controlar dispositivos inteligentes compatibles, Alexa multiplica las posibilidades del Echo Pop. Puedes pedirle que te recuerde tareas, que te diga el tiempo, que te lea las noticias, que haga una llamada o incluso que vuelva a pedir ese producto que necesitas en Amazon. Luego están las Skills, que son muy útiles para adaptar el altavoz a tus rutinas y necesidades. Por ejemplo, puedes pedirle que te ayude a relajarte con sonidos ambientales o proponerle juegos y retos de cultura general.

En definitiva, el Echo Pop no es solo un altavoz, sino un asistente personal que hace la vida más sencilla y entretenida. Y si a todo esto le sumamos que ahora tiene un precio imbatible, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo.

