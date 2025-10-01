Amazon presenta la nueva generación de dispositivos Fire TV, Echo, Kindle, Ring y Blink: estas son todas sus novedades

Ayer Amazon celebró en Nueva York su habitual evento de lanzamiento de otoño, una presentación en la cual el gigante de las compras online anunció oficialmente los nuevos dispositivos de las familias Fire TV, Echo, Kindle, Ring y Blink.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de los nuevos Fire TV, los nuevos Amazon Echo, los nuevos Kindle Scribe, las nuevas cámaras y videotimbres de Ring y las nuevas cámaras de seguridad de Blink.

Nuevo Fire TV Stick 4K Select: toda la información

La gran novedad anunciada por Amazon dentro de su gama de dispositivos Fire TV es el nuevo Fire TV Stick 4K Select, un dispositivo que te ofrece imágenes nítidas en 4K, que es compatible con el estándar HDR10+ y que muy pronto soportará plataformas de juegos en la nube como Amazon Luna o Xbox Gaming.

El nuevo Fire TV Stick 4K Select hereda el diseño de sus antecesores Amazon

Pero, sin lugar a dudas, la gran novedad del Fire TV Stick 4K Select es Vega OS, un nuevo sistema operativo basado en Linux que es "reactivo y eficiente" y que promete un inico más rápido de las aplicaciones y un mejor rendimiento.

Además, VegaOS incorpora un par de funciones nuevas que te permitirán acceder más rápidamente a lo que quieres ver:

Una lista única para en la que puedes guardar programas y películas de cualquier servicio de streaming y desde la cual podrás seguir viendo los contenidos que ya haya empezado a visualizar

Una nueva guía de canales en vivo que te ofrece hasta 10 recomendaciones personalizadas "según tus hábitos de visualización"

El nuevo Amazon Fire TV Stick 4K Select ya está disponible para su reserva en España por un precio de 54,99 euros y las primeras unidades comenzarán a enviarse a mediados de octubre.

Nuevos Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11: diseño renovado, sonido premium y mucha IA gracias a Alexa+

Amazon también ha lanzado al mercado cuatro nuevos altavoces inteligentes dentro de la familia Echo, unos Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11 que destacan por contar con un diseño completamente nuevo, una experiencia de sonido premium y con Alexa+, la nueva IA generativa del gigante americano, la cual, por desgracia todavía no está disponible en España.

Asimismo, los nuevos Echo Dot Max, Echo Studio cuentan con Alexa Home Theater, una función que te permite configurar varios altavoces para disfrutar de una experiencia acústica envolvente y los cuatro modelos están equipados con dos chips de silicio diseñados a medida, los AZ3 y AZ3 Pro, que incorporan un acelerador de IA completamente nuevo que ha sido diseñado para poder ejecutar modelos de Inteligencia Artificial en el futuro.

Estos nuevos chips de silicion integran Omnisense, una plataforma de sensores personalizada diseñada para IA ambiental que aprovecha una gran variedad de sensores y señales, como la cámara de 13 megapíxeles en los nuevos dispositivos Echo Show, audio, ultrasonido, radar WiFi, acelerómetro y WiFi CSI, para "ofrecer experiencias de Alexa más personalizadas, proactivas y útiles".

Echo Dot Max

El primero de los nuevos altavoces inteligentes de Amazon es el Echo Dot Max, un dispositivo que es el primero de la marca que ha sido diseñado desde cero con dos altavoces y que ofrece 3 veces más graves y un sonido más envolvente que el modelo anterior de Echo Dot.

El nuevo Echo Dot Max en su color grafito Amazon

Así, el nuevo Echo Dot Max estrena un nuevo diseño de forma esférica que redefine el sistema de sonido, ya que elimina el módulo de altavoz separado e integra el altavoz directamente en la carcasa del dispositivo para duplicar el espacio de aire y lograr unos graves más completos. Además, la característica luz LED azul de Alexa se sitúa ahora en la parte frontal para estar más a la vista y la tela que protege el altavoz ha sido tejida en 3D para mantener la máxima transparencia acústica.

A nivel de hardware, en el interior del nuevo Echo Dot Max encontramos un innovador sistema de altavoces bidireccional, un woofer de alta definición optimizado ofrecer unos graves profundos y un tweeter personalizado que consigue unos sonidos agudos realmente nítidos.

El nuevo Echo Dot Max ya se puede comprar a través de Amazon España por un precio de 109,99 euros.

Echo Studio

El nuevo Amazon Echo Studio apuesta por el mismo diseño esférico del Echo Dot Max con la luz LED azul en el frontal y una tela 3D protegiendo el altavoz, es un 40 % más pequeño que su antecesor y, según la marca, "ofrece el mejor sonido que puedes obtener en un altavoz inteligente de este tamaño".

Así luce el nuevo Echo Studio en su acabado blanco Amazon

Esta calidad de sonido se consigue con un potente woofer que proporciona unos graves profundos e inmersivos y con tres drivers de rango completo ubicados estratégicamente para crear un sonido envolvente capaz de llenar una habitación.

Además, el nuevo Echo Studio es compatible con audio espacial y Dolby Atmos, dos de las tecnologías de audio más avanzadas en la actualidad.

El Amazon Echo Studio ya está disponible para su compra en España por un precio de 239,99 euros.

Echo Show 8 y Echo Show 11

Amazon también ha lanzado al mercado sus dos nuevas pantallas inteligentes con altavoz integrado, unos Echo Show 8 y Echo Show 11 que apuestan por un diseño moderno y elegante en el que destaca una pantalla que combina la tecnología táctil in-cell con una estética de cristal líquido negativo que te ofrecer una experiencia visual impresionante con imágenes de ambiente que se adaptan al entorno.

La pantalla de 11 pulgadas del nuevo Echo Show 11 Amazon

Estos nuevos paneles han reducido las capas de laminación para maximizar el ángulo de visión y apuestan por una calidad de imagen excepcional, la cual nos ofrece una mayor claridad tanto en habitaciones bien iluminadas como en ambientes con poca luz.

Estas pantallas cuentan con una resolución de más de un millón de píxeles y equipan una cámara de 13 megapíxeles que es perfecta para realizar videollamadas.

Si nos centramos en su calidad de sonido, los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 incorporan unos nuevos altavoces estéreo frontales y un woofer personalizado que te ofrecen un audio espacial envolvente.

El nuevo Echo Show 8 saldrá a la venta próximamente por un precio de 199,99 euros y el Echo Show 11 llegará al mercado el próximo 12 de noviembre por un coste de 239,99 euros.

Nuevo Kindle Scribe Colorsoft: pantalla a color y mucha IA

Otro de los dispositivos anunciados por Amazon en el evento de ayer es el Kindle Scribe Colorsoft, una variante de la versión del Kindle Scribe con pantalla a color.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft apuesta por un diseño más delgado y ligero que el del modelo estándar gracias a un grosor de 5,4 milímetros y un peso de tan solo 400 gramos, por una pantalla a color de 11 pulgadas de un tamaño similar al de un folio y por un rendimiento que ha mejorado en un 40 % respecto al Kindle Scribe original.

La gran novedad de este Kindle es la tecnología Colorsoft, la cual te permite tanto escribir como realizar anotaciones a color con tintas suaves e integra un nuevo cuaderno digital con búsqueda mediante IA que es capaz de resumir notas, responder a preguntas sobre documentos y, a partir del año que viene, enviar anotaciones directamente a Alexa+ para hablar con ella.

Por desgracia, este nuevo Kindle Scribe Colorsoft no está disponible en España y tan solo se ha lanazado en los Estados Unidos por un precio que parte desde los 629,99 dólares. Se espera que aterrice en Europa, más concretamente en Alemania y el Reino Unido a principios del 2026.

Nuevas cámaras Ring: diseño moderno, calidad 4K y funcionalidades de IA

Amazon también ha aprovechado la ocasión para presentar la nueva gama de cámaras y timbres para el hogar de la marca Ring, los cuales cuentan con un diseño moderno, con una calidad 4K y con funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.

El nuevo Ring Doorbell Plus con cable llega al mercado por menos de 180 euros Amazon

Estos nuevos dispositivos de Ring destcan por integrar dos nuevas e innovadoras tecnologías: Retinal 4K Vision y Retinal 2K Vision.

La primera de ellas está disponible en los nuevos Doorbell Pro con cable, Floodlight Cam Pro y Outdoor Cam Pro y es capaz de capturar detalles realistas en calidad 4K y optimizar la imagen usando IA avanzada. Asimismo, también dispone de un zoom mejorado de hasta 10 aumentos y puede grabar contenidos en alta calidad incluso en zonas en oscuridad total.

Por su parte, la tecnología Retinal 2K Vision se integra en el Doorbell Plus con cable y en la Indoor Cam Plus y te ofrece una visión clara en interiores gracias a un zoom mejorado de hasta 4x y a una serie de funciones de visión nocturna adaptativa a color.

Los nuevos dispositivos de Ring ya se pueden reservar a través de Amazon y comenzarán a enviarse a partir de mediados de octubre.

Los precios oficiales de los nuevos productos de Ring son los siguientes:

Indoor Cam Plus: 59,99 euros

Doorbell Plus con cable: 179,99 euros

Outdoor Cam Pro: 199,99 euros

Ring Doorbell Pro con cable: 249,99 euros

Floodlight Cam Pro: 279,99 euros

Blink Mini 2K+ y Blink Arc: una nueva cámara de seguridad con calidad 2K y un nuevo soporte para combinar dos cámaras Blink Mini 2K+

Finalmente Amazon ha presentado dos nuevos dispositivos dentro de su marca Blink: la Blink Mini 2K+ y el Blink Arc.

El nuevo Blinkl Arc te permite crear un hub con dos Blink Mini 2K+ Amazon

En primer lugar, la nueva Blink Mini 2K+ es una cámara de seguridad compacta con resolución 2K y funciones inteligentes que se puede usar tanto en interiores como en exteriores gracias a un adaptador que se vende aparte.

Esta nueva cámara llega acompañada del Blink Arc, un práctico soporte alimentado por una sola fuente y montado desde un solo punto que te permite combinar dos cámaras Blink Mini 2K+ para ofrecerte una cobertura de 180 grados con casi 6 megapíxeles de resolución, una configuración ideal para amplios espacios interiores o exteriores.

Eso sí, para poder usar la vista panorámica con este nuevo soporte tendrás que contratar el plan Blink Subscription Plus, el cual también te permitirá supervisar escenas completas desde una sola imagen para monitorizar entradas, jardines o entregas de una forma mucho más sencilla.

La Blink Mini 2K+ y el Blink Arc estarán disponibles a partir de mediados de octubre y ya se pueden reservar en Amazon con unos precios de 44,99 euros y 99,99 euros respectivamente.