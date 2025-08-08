Ambilight, Dolby Atmos y 4K en esta televisión con un descuento de casi el 50% que la deja por apenas 250 euros

Con tanta competencia, cada vez es más difícil destacar en el mundo de las smart TVs. Sin embargo, Philips lleva tiempo haciéndolo gracias a su tecnología Ambilight, presente en algunos de sus modelos y muy valorada por los usuarios. Y no, no hace falta que gastes demasiado para disfrutar de una gran calidad de imagen y de esta iluminación inmersiva, pues ahora tienes una gran oportunidad para llevarte esta Philips Ambilight 43PUS8109 más barata que nunca.

A pesar de tener un precio recomendado de 443 euros, esta televisión Philips que pertenece a la gama de 2024 lleva ya unos meses vendiéndose mucho más barata, pero no tanto como en estos momentos. Y es que ahora tiene un descuento de casi 200 euros que la deja a precio mínimo histórico de 249 euros en Amazon. Igualmente, si quieres una smart TV con algo más de diagonal, te recomiendo echarle un ojo a las otras variantes de este modelo, ya que también están en oferta.

Compra la televisión Philips Ambilight 43PUS8109 a precio mínimo histórico

La Philips Ambilight 43PUS8109 es una televisión que consigue atraparnos por completo, y ya no solo por la calidad de imagen. Cuenta con un diseño moderno, ultrafino y sin apenas bordes para centrar nuestra atención en el contenido que estemos viendo. Aunque el verdadero protagonismo se lo lleva su pantalla de 43 pulgadas, la cual nos brinda una resolución 4K, retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico para mejorar tanto el contraste como el color: HDR, HDR10, HDR10+ y HLG.

Teniendo en cuenta su tamaño, el sistema de sonido también cumple sin necesidad de recurrir a dispositivos externos como una barra de sonido (algo que nunca está de más). Esto se debe a que integra dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W. Y por si no fuese suficiente, es compatible con Dolby Atmos para sumar más profundidad al audio y mejorar la experiencia.

Pero lo que realmente la hace diferente no se ve a simple vista... hasta que la enciendes y te envuelve con su espectacular sistema de iluminación Ambilight. Se trata de una tecnología exclusiva Philips que proyecta luces desde la parte trasera mediante una tira LED que está instalada en los bordes. Además, las luces se adaptan en tiempo real al contenido que estamos viendo con el fin de sentirnos parte de cada escena. Por ejemplo, si en la pantalla aparece el mar al atardecer, tu salón se llenará de tonos azules y anaranjados.

A nivel de software ha sido una de las primeras televisiones en estrenar el sistema operativo Titan OS, el cual nos asegura uso intuitivo y acceso a todo tipo de plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video, entre otras muchas. A todo esto tenemos sumarle un Modo Gaming y un variado apartado de conectividad, pues dispone de Wi-Fi, Bluetooth 5.0, un puerto Ethernet, HDMI, USB, salida óptica de audio y otra jack de 3,5 mm. No le falta de nada.

