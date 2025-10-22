Batería de 6.000 mAh y cámara con IA: este móvil OPPO lleva pocas semanas a la venta y ya está en oferta

En ocasiones salen a la venta móviles que prometen mucho y luego son una decepción, pero este no es el caso del OPPO Reno14 FS 5G, un móvil que no te dejará indiferente. Puede que ese smartphone no te resulte familiar, pero cuando descubras todas sus características verás que es una opción muy interesante. A modo de adelanto diremos que tiene reseñas mayormente positivas en Amazon.

Este móvil de gama media tiene un precio de venta recomendado de 449 euros, pero lo puedes encontrar por 399 euros en Amazon y MediaMarkt. Vale, no es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que el OPPO Reno14 FS 5G salió a la venta a principios de septiembre de este año. Cabe mencionar que para comprarlo al mejor precio en Amazon, tienes que marcar la casilla aplicar cupón de 50 euros. Dicho cupón es válido hasta el 31 de octubre.

Un smartphone de gama media con una batería de gran capacidad

Este móvil tiene una pantalla de 6,57 pulgadas OPPO

Lo primero que entra por los ojos al ver el OPPO Reno14 FS 5G es su diseño. Este móvil es fino, ligero y con certificación IP69. Esto último quiere decir que es resistente al polvo y al agua. En cuanto a la pantalla, tiene un panel AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, con un brillo máximo de 1.400 nits, se ve bastante bien bajo la luz del sol.

El procesador es uno de los componentes más importantes de cualquier smartphone, y aquí encontramos el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, que si bien no es de última generación, sigue siendo más que solvente. Junto al procesador hay 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y si hablamos de autonomía, su batería de 6.000 mAh marca la diferencia respecto a otros smartphones de su categoría. La batería de complementa con una carga rápida de 45 vatios.

Otro de los apartados que merece la pena mencionar es el fotográfico. Gracias a la inteligencia artificial, las imágenes destacan por su nitidez y naturalidad, incluso en condiciones de poca luz. Te sorprenderá lo bien que se ven los selfies y los vídeos. Sobre esto último, permite grabar en hasta 4K a 30 fotogramas por segundo usando la cámara principal de 50 megapíxeles.

Podríamos decir que el OPPO Reno14 FS 5G no es solo un móvil más. Hay que tener en cuenta que no todos los smartphones en su categoría logran combinar un diseño premium con una pantalla de alta calidad y una autonomía excepcional. Así que, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo, sobre todo ahora que está disponible por 399 euros.

