Bose lleva la cancelación de ruido a otro nivel, añade audio envolvente y hunde el precio de estos auriculares

Ponerte los auriculares y no escuchar lo que quieres -o como quieres-, es frustrante. Puede que estés en el metro, en una cafetería o incluso en tu propia casa, pero si el ruido exterior gana la batalla, está claro que la música pierde su magia. Aquí es donde entre en juego la verdadera cancelación de ruido, esa que te permite centrarte en tu canción favorita, en el pódcast que te acompaña en tus trayectos o en esa llamada importante que quieres atender sin que el mundo de alrededor se cuele en tus oídos.

Por eso hoy me gustaría hablarte de los Bose QuietComfort Ultra, unos auriculares que no solo prometen ese silencio, sino que además añaden un sonido expansivo y personalizable y una comodidad pensada para que los puedas utilizar durante horas sin fatiga. Es verdad que no son los más baratos, pero no buscan competir por precio, sino por la experiencia que ofrecen.

Estos auriculares tienen un precio oficial de 329 euros, pero la buena noticia es que en AliExpress los podemos comprar por mucho menos. Se quedan rondando los 152 euros y eso significa ahorrarse 177 euros respecto al precio recomendado de estos auriculares. Que sepas que en El Corte Inglés mantienen ese precio oficial, mientras que en Fnac cuestan 315 euros y en PcComponentes están de oferta a 227 euros. La de AliExpress es la mejor oferta con bastante diferencia, y nos los envían desde España y con envío y devolución gratis, que siempre es de agradecer.

Bose QuietComfort Ultra: una cancelación de ruido referente en el mercado

Uno de los mayores problemas de los auriculares in ear es que, si no encajan bien, terminan incomodando al cabo de un rato. Bose lo sabe y por eso ha diseñado estos QuietComfort Ultra con un formato ovalado, con unas puntas de silicona suave y con unas bandas de estabilidad que ayudan a que se mantengan fijos sin necesidad de apretarlos demasiado.

Piensa que cada auricular pesa poco más de 6 gramos, un peso muy contenido si tenemos en cuenta el nivel de tecnología que llevan dentro. Y, para una mayor comodiad, vienen con tres tamaños de almohadillas para que puedas encontrar el ajuste perfecto. A su favor juega también su certificación IPX4 que te permitirá entrenar bajo la lluvia o soportar salpicaduras accidentales.

La cancelación de ruido de Bose es conocida por ser de las mejores. En este modelo han ido un paso más allá al incorporar el sistema CustomTune que analiza la forma de tu canal auditivo y ajusta el sonido y la cancelación teniendo en cuenta esa medición. Como resultado, tendremos una cancelación de ruido más personalizada, capaz de bloquear desde un murmullo constante en una oficina hasta el ruido de un avión. Es una cancelación que podrás ajustar a través de la app de Bose, disponible para iOS y Android, y en la que podrás elegir también el modo Aware que deja pasar el sonido ambiente para que puedas estar atento al entorno sin necesidad de quitarte los auriculares.

Más allá del silencio, estos Bose también tienen el objetivo de ofrecer un sonido excelente. De ahí que incluyan la tecnología Inmersive Audio que añade una sensación espacial para que parezca que la música proviene de tu alrededor, no solo de dentro del oído. Es algo que apreciarás especialmente en grabaciones en vivo, música orquestar o en videojuegos, donde la dirección del sonido aporta una capa extra de realismo.

El perfil sonoro es muy equilibrado, con unos graves potentes pero controlados, unos medios claros y unos agudos definidos pero sin llegar a ser estridentes. Y, gracias a la ecualización automática,

el sonido se ajusta para mantener ese balance incluso cuando varíes el volumen. En cuanto a batería, ofrecen hasta 6 horas de uso continuo con la cancelación de ruido activada. Y, si exprimes al máximo la energía del estuche, podrás llegar a las 24 horas de reproducción con una única carga.

A través de la app también podrás personalizar el panel táctil para que su uso te resulte más intuitivo y sencillo. Y no digo que sean unos auriculares para todo el mundo, pero sí para quien busca lo mejor en cancelación de ruido y un sonido inmersivo que marque la diferencia. Desde luego, al precio que tienen ahora, se convierten en una de las opciones más recomendables del mercado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.