Bueno, bonito y barato: así es este monitor profesional de MSI que tiene un precio imbatible

Gracias esta oferta de Amazon tienes la oportunidad de hacerte con el MSI Pro MP275 a un precio irresistible. Estamos hablando de un monitor que se presenta como una opción sumamente atractiva para profesionales, estudiantes y cualquier usuario que busque mejorar su espacio de trabajo por poco dinero. Pero eso no es todo, además tiene reseñas muy positivas.

Con un precio de venta recomendado de 149 euros, el hecho de que actualmente esté disponible en Amazon por solo 99 euros (34 % de descuento) lo convierte en un chollo que no puedes dejar escapar, sobre todo si tenemos en cuenta sus especificaciones orientadas a la productividad y el cuidado ocular. Dicho esto, lo mejor será pasar a ver qué ofrece este monitor de MSI.

Hazte con el MSI Pro MP275 al mejor precio en Amazon

Lo primero a tener en cuanta a la hora de elegir un monitor u otro es tener en cuenta el panel. Pues bien, el MSI Pro MP275 tiene una pantalla IPS de 27 pulgadas hace que sea perfecto para trabajar con imágenes o documentos. Además, que tenga una tasa de refresco de 100 Hz es un gran plus para un monitor de esta gama. Aunque no es la frecuencia más alta, sí que ofrece una experiencia visual notablemente más fluida que el estándar de 60 Hz.

La filosofía detrás del MSI Pro MP275 se centra en el bienestar del usuario, algo que MSI engloba bajo la tecnología EyesErgo. Esto no solo se refiere a la reducción de la fatiga ocular mediante tecnologías de cuidado visual, sino también a su diseño funcional. El monitor incluye un soporte que permite ajustar la inclinación de la pantalla. Para añadir valor, cuenta con altavoces integrados de 2 vatios, eliminando la necesidad de usar unos externos. A nivel de conectividad, dispone de un puerto HDMI y otro VGA.

Por último, la integración de hardware y software se completa con la herramienta MSI Display Kit. Este software permite a los usuarios sacar el máximo partido al monitor, ofreciendo opciones para dividir la pantalla de forma eficiente (algo muy útil en 27 pulgadas) y realizar ajustes de color y brillo con facilidad.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendar el MSI Pro MP275, y ahora que se puede conseguir por menos de 100 euros es un buen momento para comprarlo. Si buscas un monitor que, además de ofrecer una buena calidad de imagen, reduzca la fatiga visual, este no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.