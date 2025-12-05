Si buscas cenar rico sin esfuerzo, esta freidora puede ser tu mejor compra del año

Normalmente llegamos a casa cansados después de un día largo de trabajo, un transporte que nunca llega, la compra improvisada... y lo último que nos apetece es ponernos a cocinar algo elaborado. Pero también queremos comer algo rico, crujiente, casero, que huela bien y que no requiera una eternidad de fogones. Es entonces cuando nos ponemos a buscar alternativas que realmente funcionen.

Y en nuestra búsqueda pueden aparecer productos como la MasterProRocketDuo 900, una freidora de aire que no quiere ser simplemente una airfryer del montón. Quiere ser la solución práctica que entra en tu cocina para quedarse. Esa máquina que, sin grandes pretensiones, consigue que vuelvas a disfrutar de tus platos favoritos sin manchar media encimera, sin apenas aceite y sin esfuerzo mental.

Con todo lo que te voy a contar ahora sobre ella, su precio oficial de 119,99 euros se me queda hasta corto, pero es que incluso podemos mejorarlo. Por ejemplo, en MediaMarkt cuesta 99 euros, que ya es una bajada interesante, en Amazon se queda a 79,99 euros, una cifra que la hace mucho más asequible, pero es que en AliExpress la podemos comprar por 62 euros, prácticamente a mitad de precio, algo nada habitual en este tipo de artículos.

La MasterPro Rocket Duo 900 tiene doble cesta para sacarle el máximo partido

Está claro que lo que define a esta freidora por encima de cualquier otra es su formato con dos cestas independientes. No es la típica freidora justita en la que cabe una ración o una y media, aquí hablamos de 9 litros totales de capacidad, divididos en dos compartimentos de 4,5 litros cada uno. Gracias a esto puedes cocinar las patatas en un compartimento y el pollo en otro, verduras en uno y pescado en otra o un postre rápido mientras haces la cena.

Preparar la cena será más fácil que nunca Amazon

Además, cada cesta funciona con temperatura y tiempos independientes, lo que te permite llevar a cabo recetas totalmente distintas. Es una forma de cocinar que se adapta al ritmo de casa y que te vendrá especialmente bien si sois varios, ya que también podrás preparar raciones más generosas.

Lo mejor es que no necesitas saber cocinar para usar, no tienes que estar pendiente del tiempo y calcular temperaturas. La Rocket Duo 900 incluye un panel táctil intuitivo con iconos claros, programas automáticos y controles directo para tiempo y temperatura. Por ejemplo, podrás seleccionar las patatas y que la freidora elija la mejor combinación de tiempo y temperatura por ti. Lo mismo con pollo, verduras, pescados...

Al trabajar con 2100 W de potencia se nota el golpe inicial de calor y la circulación homogénea del aire. Gracias a esto, la textura final es crujiente por fuera y jugosa por dentro. Y, por supuesto, es una manera de comer mucho más sano, al no utilizar nada de aceite o solo un poco, pero sin renunciar al sabor. Además es fácil de limpiar, ya que las cestas son aptas para lavavajillas.

Con todo esto, es un electrodoméstico dispuesto a cambiar la cocina diaria y a facilitar ese momento en el que lo único que quieres es poder comer algo rico sin esfuerzo. Por eso, cuando baja a un precio tan accesible como el de hoy, deja de ser un capricho y se convierte en una decisión práctica para tu hogar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.