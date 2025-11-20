Si buscas mando nuevo, el de Xbox vuelve a estar en oferta y es un buen momento para comprarlo

Si hay un mando que destaque sobre el resto, podríamos decir que es el mando inalámbrico Xbox. Es más, para muchos jugadores es un referente por su ergonomía y fiabilidad. Además, se puede usar en una amplia variedad de dispositivos. Pues bien, dicho mando tiene un 24 % de descuento en Amazon y un precio mucho más atractivo que el habitual.

El mando inalámbrico Xbox tiene un precio recomendado de 64,99 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por solo 45,90 euros (color blanco). También tienes la opción de comprarlo en la página web de Microsoft por 51,99 euros. Al precio que está actualmente, es una oportunidad que no puedes dejar pasar para hacerte con este mando que tiene más de 1.600 valoraciones y reseñas mayormente positivas.

El mejor mando si, además de jugar en Xbox Series X|S, también juegas en PC

Microsoft ha cuidado cada detalle de este mando para asegurar la máxima comodidad en las largas sesiones de juego. Una vez lo tienes en tus manos se siente de calidad, y no es muy pesado. Eso sí, al contrario que otros mandos, este funciona con dos pilas AA que ofrecen hasta 40 horas de autonomía. Aquí cabe mencionar que Microsoft vende una batería recargable más el cable USB tipo C por 22,99 euros.

Su mayor virtud es, sin duda, la compatibilidad. No solo funciona en Xbox Series X|S y Xbox One, sino también en PC, Steam Deck, Raspberry Pi, iOS, Android y otros dispositivos. Esto hace que sea mucho más atractivo que otros mandos. A nivel de conectividad, incorpora Bluetooth. Ahora bien, si buscas la menor latencia posible, también lo puedes conectar vía USB.

Pocos mandos en el mercado ofrecen tal nivel de compatibilidad por este rango de precio. Así que, si el mando que usas habitualmente empieza a fallar y tienes que cambiarlo, o estás buscando un segundo mando de repuesto, aquí tienes uno que es un acierto y no te defraudará.

