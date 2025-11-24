Esta smart TV QLED con 50 pulgadas y Ambilight tiene un descuento tan bestia que se agotará pronto

No hace falta esperar hasta este viernes, día 28 de noviembre, para hacerse con una buena smart TV por el Black Friday. Un año más, las ofertas han llegado por adelantado a Amazon y ya puedes encontrar chollos como esta Philips 50PUS8510 a precio mínimo histórico, un modelo con una calidad de imagen impecable, un novedoso software que no falla y Ambilight para atraparnos por completo.

Esta smart TV de nueva gama de la popular marca Philips salió a la venta este año por un precio recomendado de 699 euros que ahora por el Black Friday podemos dejar completamente en el olvido, pues tiene un descuentazo total de 370 euros que, mucho ojo, la deja por tan solo unos 328,93 euros en Amazon. Por lo que cuesta y todo lo que ofrece, es casi un regalo, por lo que no tardará en agotarse.

Compra la televisión Philips 50PUS8510 más barata que nunca

Lo primero que llama la atención de la Philips 50PUS8510 es la experiencia tan inmersiva que ofrece. Se trata de una televisión que busca diferenciarse del resto intentando hacernos sentir parte de cada escena, y ya no solo por su calidad de imagen y sonido, sino porque también utiliza la popular tecnología Ambilight que es propia de la marca. ¿Qué tiene de especial? Pues que en la trasera nos encontramos instalada una tira de luces LED en tres lados, la cual proyecta los mismos colores del contenido que estamos viendo y, lo mejor de todo, en tiempo real.

A esto que acabamos de mencionar debemos sumarle que, además de tener un diseño bastante fino y sin marcos, está preparada para disfrutar a lo grande en salón de nuestra casa gracias a su pantalla de 50 pulgadas. Esta nos proporciona una imagen excepcional y muy colorida, ya que hace uso de una tecnología QLED que nos asegura una mayor precisión del color y mejor brillo. Sin dejar de lado que llega a brindarnos una resolución 4K, una retroiluminación Direct LED y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con los formatos de alto rango dinámico más comunes: HDR10+, HDR10 y HLG.

Por otro lado, cuenta con un motor de imagen Pixel Precise Ultra HD que encarga de optimizar la imagen automáticamente con el fin de que disfrutemos de una buena nitidez, fluidez y alto contraste, llegando incluso a escalar cualquier serie, película o canal de menor resolución a 4K.

Mientras que si hablamos sobre su sonido, cumple al incorporar dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W, aunque, para ir un paso más allá, soporta unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS:X. Todo ello sin pasar por alto que dispone de una función Vocal Boost para mejorar los diálogos y no perdernos con la trama.

Y para rematar, también se diferencia de la competencia al apostar por un sistema operativo Titan OS, el cual ha sido de los últimos en llegar y sorprende por varios motivos, pero sobre todo por su 'búsqueda universal' para encontrar contenido en todas las plataformas de streaming a la vez, evitando así tener que entrar en cada aplicación individualmente. Tanto por su calidad como por sus toques distintivos con respecto al resto de televisores, esta televisión merece mucho la pena, y más con el descuentazo que tendrá durante estos días.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.