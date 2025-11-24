Este patinete de Xiaomi con 60 km de autonomía cumple con la nueva normativa de la DGT y está a precio mínimo

Xiaomi es una marca que destaca en muchos ámbitos, y uno de los sectores donde más sobresale (dejando a un lado el de smartphone) es en el de los patinetes eléctricos. Lleva años lanzando modelos cada vez más interesantes, y este año ha presentado el Xiaomi Electric Scooter 5, con el que podemos llegar prácticamente a cualquier rincón gracias a su autonomía impresionante. Y sí, con la llegada de la semana del Black Friday podemos encontrarlo al precio más bajo de todo el año.

Este nuevo patinete eléctrico de Xiaomi es de lo mejor que podemos encontrar para movernos de manera más cómoda, sin depender siempre del coche o del transporte público. Y a pesar de salir a la venta por unos 399,99 euros, ahora por el Black Friday nos lo podemos encontrar mucho más barato, ya que gracias a su actual descuento de 50 euros podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 349,99 euros en Amazon.

Igualmente, solo durante el día de hoy, lo puedes encontrar también rebajado a lo grande en la tienda oficial de Xiaomi por unos ajustados 299,99 euros, mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 269,99 euros.

Compra el nuevo patinete eléctrico Xiaomi Electric Scooter 5 más barato

El Xiaomi Electric Scooter 5 es uno de los patinetes eléctricos más interesantes que la marca ha lanzado hasta la fecha, el cual no solo es perfecto para movernos de manera muy cómoda por zonas urbanas, sino que también nos permite llegar incluso a esas zonas de las afueras de la ciudad o los pueblos más cercanos gracias a su excelente autonomía, ya que dispone de una batería de 477 Wh que llega a ofrecernos una distancia de recorrido máxima de 60 km por cada carga. Sin lugar a dudar, uno de sus grandes reclamos.

Otro punto a resaltar es que se trata de un patinete que está homologado por la DGT y cumple con la nueva normativa que se anunció hace apenas unos días, la cual entrará en vigor a partir de 2026. Además, cuenta con un motor que alcanza una potencia nominal de 350 y puede alcanzar una máxima de 700 W de manera puntual, proporcionándonos así un empuje extra cuando necesitamos superar, por ejemplo, una pendiente.

Y al igual que sucede en el resto de patinetes, la velocidad está limitada a unos 25 km/h y, con tan solo pulsar un par de veces sobre el botón de encendido, podemos alternar entres sus tres modos de velocidad disponibles (caminata, estándar y deportivo). Cada uno de ellos tiene una velocidad limitada para adaptárnoslos a todo tipo de situaciones: desde desplazarnos por zonas céntricas donde hay muchos peatones hasta circular por carriles bici completamente despejados de la manera más rápida.

Es cierto que circular con este tipo de vehículos puede imponer algo de respeto hasta que uno se acostumbra, pero viene con todo lo necesario para proporcionarnos una experiencia de conducción muy segura, pues incluye unos neumáticos sin cámara de 10 pulgadas que resisten mejor a los pinchazos, un sistema de doble freno, una suspensión delantera de doble horquilla, un foco LED frontal, una luz de freno, varios reflectantes para que el resto de conductores nos vean e intermitentes a cada lado del manillar para señalizar cada giro.

Todo ello sin dejar de lado que es muy resistente al apostar por un marco de acero al carbono que puede llegar a soportar un peso de hasta 120 kg, mientras que su sistema de plegado rápido nos da la posibilidad de guardarlo sin ocupar demasiado espacio, subirlo y bajarlo por escaleras o incluso meterlo dentro de nuestro coche para usarlo en otro destino al que vayamos de visita.

Y por si no fuese suficiente, como comentábamos al principio, con su compra recibiremos de regalo un altavoz portátil Xiaomi Sound Pocket que suena bastante bien y que gracias a su asa podemos dejarlo colgado en el manillar del patinete.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.