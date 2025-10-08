¿Buscas una tablet potente a buen precio? Pues el nuevo iPad de Apple está más barato que nunca hasta mañana

Hay chollos que no se pueden dejar pasar, sobre todo cuando hablamos de Apple. Encontrar descuentos en su tienda oficial es casi imposible, así que toca buscar alternativas. Y por eso mismo, si justo estás pensando en comprar una tablet para todo tipo de usos, tienes una oportunidad inmejorable para conseguir el iPad de 11ª generación a su precio más bajo hasta la fecha.

Esta tablet de Apple ya tiene de por sí un precio bastante accesible, y más teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Pero es que ahora en la Fiesta de Ofertas Prime, que finalizará hoy día 8 de octubre a las 23:59 horas, nos la encontramos con un descuento de 50 euros (exclusivo para clientes con una suscripción a Prime) que la deja a precio mínimo histórico de 349 euros en Amazon.

Compra el iPad de 11ª generación más barato que nunca

iPad de 11ª generación (2025) Apple

El iPad de 11ª generación (2025) es una de las tablets actuales más completas tanto para productividad como para entretenimiento. De hecho, en referencia a esto último, sigue manteniendo al igual que en la generación anterior una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas que se ve de lujo, ya que nos brinda una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits y una tecnología True Tone que ajusta automáticamente el color según nuestro entorno. Sin olvidarnos de que incorpora unos altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos.

Uno de los pocos cambios que nos encontramos con respecto al iPad de 10ª generación está en su interior, pues este modelo lleva instalado un chip A16 Bionic que nos garantiza un rendimiento sobresaliente en cualquier aplicación o tarea, el cual se complementa con una memoria RAM de 6 GB y, mucho ojo, un almacenamiento de 128 GB en su versión más básica, es decir, el doble que lo visto anteriormente (y al mismo precio).

En cuanto a software, más allá de asegurarnos varios años de soporte, ya podemos actualizarla al nuevo sistema operativo iPadOS 26 para disfrutar de la interfaz Liquid Glass, un buscador mejorado en Fotos o la nueva aplicación Apple Games, entre otras muchas cosas. Y a esto debemos sumarle un apartado de autonomía que cumple en el día a día, puesto que monta una batería de 8.686 mAh que es capaz de aguantar aproximadamente unas 10 horas de uso.

Por lo demás, sigue manteniendo una cámara trasera de 12 MP que puede hasta grabar en 4K, una cámara frontal de 12 MP situada en uno de los laterales para aparecer centrados en videollamadas, un botón Touch ID en la zona superior y es compatible con varios modelos de Apple Pencil para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Eso sí, la única pega que le podemos poner es que no es compatible con Apple Intelligence, aunque para ver vídeos o jugar no es algo que vayas a echar en falta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.