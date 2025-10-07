Olvídate del Black Friday: este nuevo iPhone está ahora tan barato que cuesta creerlo, pero solo por 24 horas

La realidad es que 2025 está siendo un año redondo para Apple, y no solo por el éxito en ventas que está teniendo el nuevo iPhone 17, sino porque ya desde los primeros meses dio un golpe sobre la mesa lanzando el iPhone 16e, un teléfono que recomendamos con los ojos cerrados si quieres disfrutar de las últimas novedades y ahorrar lo máximo posible. Aún más ahora que su precio ha caído al mínimo.

Este teléfono de Apple salió en los primeros meses del año por un precio recomendado de 839 euros en su versión con 256 GB de memoria, y aunque desde entonces lo hemos visto de vez en cuando con algún que otro descuento, nunca ha estado tan barato como ahora. Con la llegada de la Fiesta de Ofertas Prime su precio ha caído en picado hasta los 712 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 127 euros. Eso sí, es un precio exclusivo para clientes Prime y estará disponible solo hasta mañana.

Compra el iPhone 16e a precio mínimo histórico en la Fiesta de Ofertas Prime

Hace apenas unas semanas llegaron al mercado los nuevos teléfonos de Apple. Sin embargo, no debemos olvidar que este no ha sido el único lanzamiento de la marca californiana en lo que va del año. Una de las grandes sorpresas de 2025 fue la aparición de un modelo económico que no sacrifica ni rendimiento ni calidad de cámara, que es nada más y nada menos que el iPhone 16e. Una jugada maestra para que Apple vuelva a liderar las ventas.

¿Y qué tiene realmente de especial este terminal? Pues bien, para empezar, en su interior lleva instalado un chip A18, que es el mismo que utilizan otros modelos de su familia como el iPhone 16 y iPhone 16 Plus, por lo que está preparado para que podamos disfrutar de todas las funciones de inteligencia artificial que han llegado con Apple Intelligence. Sí, entre otras muchas cosas, podemos utilizar el borrador en fotos para quitar cualquier objeto o persona que no quieras que aparezca, tal y como hemos podido ver en anuncios de la televisión hace unos meses.

A esto debemos sumarle que está preparado para recibir numerosas actualizaciones durante los próximos años. De hecho, ya funciona con el recién llegado sistema operativo iOS 26. Sin olvidarnos de que en esta versión también dispone de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB que, en lo personal, es la capacidad que más recomiendo a día de hoy si no quieres terminar borrando fotos o vídeos al poco tiempo de uso.

Por otro lado, dejando a un lado el hardware, otro de los grandes atractivos del iPhone 16e sigue estando en la cámara. A pesar del gran recorte de precio y no tener un llamativo módulo, en la trasera nos encontramos con una única cámara Fusion de 48 MP que nos garantiza unos resultados igual de buenos que los modelos con una doble cámara. Mientras que en la parte superior del panel la protagonista es una cámara frontal de 12 MP, la cual es perfecta para selfies o crear contenido en redes.

Aunque es cierto que la verdadera revolución del apartado visual ha llegado con los nuevos iPhone 17, aquí la experiencia sigue siendo muy buena, ya que monta una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.532 x 1.170 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 1.200 nits, además de ser compatible con HDR10 y la ya habitual tecnología True Tone.

Por último, si hablamos sobre su autonomía, viene con una batería de 3.961 mAh que llega a alcanzar hasta 26 horas de reproducción de vídeo gracias a la eficiencia del procesador, así que está preparado para aguantarnos el ritmo durante un día completo de uso. Todo ello sin dejar de lado un diseño igual de premium que siempre, destacando por su marco de aluminio aeroespacial, trasera de vidrio tintado y ligero peso de 167 gramos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.