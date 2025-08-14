Cae el precio de este dron DJI que graba vídeos en 4K, ofrece una gran autonomía y no necesita licencia de vuelo

Cada vez más gente se anima a usar drones para grabar vídeos espectaculares desde el aire, y lo bueno es que hoy en día hay muchos modelos que puedes pilotar sin necesidad de licencia. Si ya has probado drones básicos o quieres empezar directamente con uno que grabe con gran calidad, el pack DJI Mini 3 Vuela Más es una opción muy recomendable por el precio que tiene actualmente.

Con un precio habitual de 649 euros, este dron de la marca DJI con varios complementos extra está en estos momentos con un descuento de 50 euros difícil de ignorar, pues se queda en unos ajustados 599 euros en Amazon, uno de sus mejores precios hasta el momento. Igualmente, como alternativa de compra, la oferta está igualada en MediaMarkt.

Compra el pack DJI Mini 3 Vuela Más con descuento a mejor precio

DJI Mini 3 DJI

El DJI Mini 3 es un dron con el es posible descubrir cómo se ve el mundo desde el aire y grabar tomas con una calidad impresionante. Hay modelos que no están pensados para todas las personas, pero este sí que podemos pilotarlo sin necesidad de sacarnos una licencia, ya que al tener un diseño compacto y un peso inferior a 249 gramos entra dentro de la denominada clase C0 (aunque obviamente debes cumplir la normativa en cada vuelo). Y en este pack viene junto a una bolsa de transporte para llevarlo aún más fácil a cualquier parte.

Por otro lado, el punto más fuerte de este dron es que va sobrado de calidad. Utiliza nada más y nada menos que un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas con apertura f/1.7 para ver con una gran nitidez incluso por las noches. Entrando en detalle, llega a grabar vídeo en 4K a 30 fps tanto en formato horizontal como en formato vertical, lo que nos permite compartir esos resultados maravillosos en nuestras redes sociales. Asimismo, gracias a la tecnología HDR los colores vivos también son protagonistas y es capaz de hacer fotografías de 12 MP en formato RAW con el fin de facilitar su edición con programas profesionales.

Como suele ser habitual en los productos de la marca, la estabilización juega un papel fundamental y para eliminar cualquier movimiento brusco cuenta con un gimbal mecánico de 3 ejes, hasta cuando el tiempo empeora y las rachas de viento llegan a los 38 km/h. Por si esto no fuese suficiente, dispone de una detección de obstáculos para evitar colusiones durante el vuelo y varios modos de grabación inteligente automáticos que nos ayudan a conseguir planos espectaculares con un solo toque, sin necesidad de ser un experto en pilotaje.

Otra característica de este pack son que incluye el mando de control DJI RC, el cual tiene una pantalla táctil a color para ver todo lo que capta el dron con una resolución HD y hasta una distancia de 10 km sin necesidad de usar nuestro smartphone. Para rematar, en términos de autonomía, nos encontramos con una base carga portátil y un total de tres baterías. Cada una llega a ofrecernos hasta 38 minutos de vuelo en condiciones óptimas, así que podemos estar durante cerca de 2 horas grabando. Una auténtica pasada.

