Cae al vacío el precio del Kindle Scribe: lee cientos de libros, toma notas y dibuja en un solo dispositivo

¿Te imaginas poder leer cientos de libros en un solo dispositivo y, además, tener la opción de tomar notas o incluso dibujar como en una tablet? Pues todo eso y mucho más es posible con el Kindle Scribe (2022), uno de los libros electrónicos más completos del mercado, el cual tiene en estos momentos su mejor descuento hasta la fecha.

Este libro electrónico que pertenece a la familia Kindle tiene un precio recomendado de 369,99 euros que ahora, si te das prisa, puedes dejarlo en el olvido, ya que ha caído en picado hasta unos 264,99 euros en Amazon gracias a una oferta flash, la cual nos permite ahorrar un total de 105 euros con su compra.

Compra el Kindle Scribe (2022) a precio mínimo histórico

Kindle Scribe (2022) Amazon

El Kindle Scribe (2022) es mucho más que un libro electrónico, ya que no solo sirve para leer, sino que también hace la función de un cuaderno digital para tomar apuntes en los márgenes, subrayar o señalar las ideas más importantes de cada texto e incluso dibujar como si se tratase de una tablet. Porque sí, en esta versión incluye un lápiz básico que nos da la posibilidad de hacer todo esto que acabamos de mencionar, además de corregir errores gracias al borrador que tiene en la parte superior. Todo ello sin renunciar a un tamaño compacto y fácil de transportar gracias a su ligero peso de 433 gramos.

Por otro lado, cabe mencionar que viene con una gran pantalla de 10,2 pulgadas, la cual utiliza una tecnología E-ink que está pensada para imitar lo máximo posible la apariencia del papel para que la experiencia de lectura sea muy agradable. Asimismo, nos ofrece una resolución de 300 ppp que nos asegura una buena nitidez, una escala de grises de 16 tonos y una luz de lectura integrada.

A todo lo anterior tenemos que añadirle un modo oscuro que invierte los colores, al igual que sucede en otros dispositivos con el fin de reducir la fatiga visual, y que nos permite ajustar tanto el tamaño de la fuente como el de los márgenes, entre otras cosas. Aunque lo que más nos gusta de este modelo es que podemos abrir una hoja totalmente en blanco para tomar notas y posteriormente digitalizarla, pues es capaz de enviarnos a nuestro correo un documento en formato PDF.

En cuanto a capacidad y autonomía, el Kindle Scribe no se queda atrás. Por un lado, nos encontramos con que dispone de un almacenamiento de 16 GB que da para guardar miles de libros o documentos, ya sea descargándolos directamente desde la biblioteca de Kindle o añadiéndolos de forma manual desde el ordenador. Mientras que si hablamos de su batería, es capaz de aguantar hasta 12 semanas de uso por cada carga. Eso sí, este periodo de tiempo puede variar según el nivel de uso, el brillo que tengamos configurado y si la conexión Wi-Fi está activada o no.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.