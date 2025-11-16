"No me canso de recomendarlo": de oferta el Xiaomi con pantalla 1,5K, cámara con OIS y Dimensity 7300-Ultra

Hay teléfonos todoterreno, teléfonos que sirven para lo básico y teléfonos que te siguen el ritmo. Los primeros lo hacen todo pero a un precio que no todos estamos dispuestos a pagar. Los segundos, cumplen y ya está. Y los terceros, se hacen parte de tu rutina. Los llevas a todas partes, confías en ellos, te resuelven cosas sin darte cuenta. Simplemente funcionan siempre.

El POCO X7 entra justo en ese terreno. No necesita demostrar nada ni hacer trucos raros. Está diseñado para que tu día se sienta más ligero, más fluido. Para que no tengas que pensar en si podrá con algo, si tendrás espacio suficiente o si tendrás que cargarlo antes de salir. Y cuando lo ves aparecer con 140 euros gracias a esta oferta del 11.11 de AliExpress, es un móvil que no dudas en recomendar.

En su versión de 8 GB + 256 GB, el POCO X7 tiene un precio oficial de 299,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Pero ahora lo podemos comprar por 157 euros si utilizamos el cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestro pedido. Es un ahorro de más de 140 euros, de esos que vale la pena aprovechar. Y no olvides que tienes todos estos cupones disponibles para ahorrar al máximo en tus próximas compras en AliExpress:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

El POCO X7 demuestra su excelente relación calidad-precio con esta oferta

Media

Es curioso cómo el diseño del POCO X7 consigue algo difícil, y es que se sienta moderno sin necesidad de exagerar. Es un móvil que te invita a usarlo, con un cuerpo ligero y bien distribuido que no se siente frágil. Pero, más allá de lo bien que se ve, lo importante es cómo se siente cuando lo estás usando. Desbloqueas, deslizas, cambias de una app a otra y todo responde sin tirones, sin pequeñas interrupciones y sin la sensación de quedarse pensando.

Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas tiene ligera curvatura, además de una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Con ella todo se ve nítido y fluido, desde las animaciones de aplicaciones hasta series y vídeos de YouTube. Es el tipo de pantalla que hace que un trayecto en metro sea mucho más llevadero.

Monta un chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra que no busca batir récords, solo acompañarte en lo que necesitas. Busca que te olvides de benchmarks y que te centres en su uso. Lo notas cuando abres varias apps y ninguna se queda atrapada, cuando juegas un rato y el móvil no se calienta o cuando editas una foto con fluidez. Y cuando a esa potencia le sumas 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, llegas a ese punto de tranquilidad difícil de describir.

Quizá hablar de cámaras de 50 megapíxeles pueda sonar frío pero aquí no hablamos de megapíxeles, sino de fotos que salen bien sin que tengas que pensar demasiado en ellas. La principal tiene algo que marca la diferencia, y es su estabilización óptica. Este pequeño detalle te permite tomar fotos de noche sin que salgan borrosas a la mínima, grabar vídeo mientras caminas sin que todo tiemble o capturar momentos espontáneos sin tener que repetir varias veces la toma. En condiciones de buena luz, los resultados son coloridos y bien equilibrados. Y su ultra gran angular de 8 megapíxeles te permite ampliar la escena sin perder coherencia.

Los 5110 mAh de batería significan algo muy sencillo, y es que está hecho para aguantar, para que puedas llegar a la noche sin mirar el porcentaje con miedo, para sobrevivir a un día largo o a una jornada fuera de casa. Si lo usas de forma moderada, podrás alcanzar los dos días de autonomía, aunque lo más habitual será llegar al día y medio. Y, cuando necesites cargarlo, gracias a su carga rápida de 45 W lo harás en menos tiempo del que piensas.

A su precio original, este móvil ya tenía sentido. Pero ahora que lo podemos comprar con 140 euros de descuento, la duda prácticamente desaparece. Ha dejado de ser un móvil interesante para convertirse en una oferta difícil de ignorar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.