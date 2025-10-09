Casi 400 euros menos en esta televisión LG QNED con pantalla 4K de 55 pulgadas que nos ha enamorado

Al estrenar un nuevo hogar, una de las primeras compras suele ser la televisión, ya que el salón es donde normalmente más tiempo solemos pasamos y tener una buena pantalla siempre hace ilusión. Sea cual sea tu situación, si buscas una smart TV de gama media-alta que ofrezca una grandísima calidad de imagen, esta LG 55QNED85A6C es una excelente opción, y además con su actual descuento se ha quedado tirada de precio.

A pesar de tener un precio oficial de 999 euros, esta televisión LG que pertenece a la nueva gama puede ser nuestra por tan solo unos 629 euros si la compramos en Amazon, donde ahora tiene un descuento total de 370 euros que la deja a precio mínimo histórico. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores modelos que la marca ha lanzado este año, y estando tan rebajado, no hay dudas de que merece mucho la pena.

Compra la televisión LG 55QNED85A6C casi a mitad de precio

LG 55QNED85A6C LG

Probar televisiones de nueva gama siempre es un privilegio, y esta LG 55QNED85A6C nos ha dejado unas sensaciones realmente buenas. Ofrece calidad en todos sus apartados, incluso en su diseño, ya que cuenta con una estructura principalmente metálica, es ultrafina, sin marcos y se acompaña de una peana ajustable en altura para adaptarla al espacio que tengamos disponible.

Pero no nos andemos con rodeos. Aquí la protagonista es una gran pantalla de 55 pulgadas que, más allá de ser un tamaño bastante adecuado y común en los salones de cualquier hogar, si por algo se caracteriza es por utilizar una tecnología QNED MiniLED exclusiva de LG, la cual nos asegura millones de colores intensos, un contraste más nítido y detalles más realistas.

Por si esto no fuese suficiente, nos brinda una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz para que la fluidez se sienta en cada escena y es compatible con los principales formatos HDR, entre los que nos encontramos Dolby Vision, HDR10 y HLG. Un extra que nunca está de más.

Mientras que en su interior lleva instalado un nuevo y mejorado procesador α8 AI 4K que no solo nos asegura rapidez en cada acción, sino que se apoya en la inteligencia artificial para saber que tipo de contenido estamos viendo y realizar ajustes tanto de imagen como de sonido para disfrutar siempre de la mejor calidad posible.

Ahora, si nos centramos en esto último, a nivel de sonido no es donde más va a destacar, pero sí tiene cosas que la hacen diferente. Viene con dos altavoces que nos brinda una potencia RMS de 20 W y, sin ir más lejos, hace uso de una tecnología AI Sound Pro que optimiza y simula canales virtuales para conseguir un audio más envolvente. Es algo bastante curioso, y con una barra de sonido de la marca podrás incluso sacarle más partido.

Llega funcionando bajo un sistema operativo con webOS 25 que responde de maravilla y nos da acceso a todo tipo de aplicaciones, además de que es compatible con los principales asistentes de voz cono Google Assistant, Alexa o Apple HomeKit y nos garantiza hasta 5 años de soporte, así que se irá actualizando cada cierto tiempo. Mientras que en su apartado de conectividad, que es bastante variado, sobre todo destacamos que incluye cuatro puertos HDMI 2.1, lo que nos permite ver con la mejor calidad videojuegos o contenido desde nuestro ordenador.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.