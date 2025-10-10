Casi un 50% de descuento en esta smart TV OLED de Samsung con una diagonal de 55 pulgadas y un sonido de diez

Si quieres disfrutar de la mejor calidad de imagen a la hora de ver series, películas o juegos, las televisiones OLED no tienen rival. Por eso mismo, esta Samsung OLED S93F de 55 pulgadas que pertenece a la nueva gama es una gran recomendación, sobre todo ahora que tiene un ofertón que la deja casi a mitad de precio. No aprovechar rebajas como esta es perder una oportunidad de oro.

Samsung es la marca líder en ventas por modelos como este. Y aunque salió a la venta por un precio recomendado de 1.999 euros, gracias a un descuento del 46% podemos conseguirla en estos momentos por tan solo unos 1.079 euros en Amazon. Estamos hablando de nada más y nada menos que un ahorro total de casi 1.000 euros. Mientras que en MediaMarkt está por unos 1.199 euros.

Compra la novedosa smart TV Samsung OLED S93F casi a mitad de precio

Samsung OLED S93F Samsung

La Samsung OLED S93F es una televisión de gama alta que nos permite disfrutar de la mejor calidad de imagen en el salón de nuestra casa. Cuenta con un diseño que la propia marca ha bautizado como Infinity One, el cual destaca por ser ultrafino, sin marcos y con una elegante peana central. Aunque lo que mara la diferencia es su gran pantalla de 55 pulgadas, ya que usa una tecnología OLED que nos atrapa con unos negros puros, colores vibrantes y un contraste muy superior a lo habitual.

Pero la cosa no se queda ahí. También nos ofrece una frecuencia de actualización nativa de 100 Hz que nos garantiza una fluidez excepcional, y se puede aumentar hasta 144 Hz para mejorar la experiencia en juegos gracias a una tecnología Motion Xcelerator. Sin dejar de lado que es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como lo son HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG.

Otra de las grandes novedades que nos encontramos en esta televisión es que la inteligencia artificial tiene más protagonismo que nunca. Esto se debe a que lleva instalado un procesador NQ4 AI Gen3 que, más allá de ser capaz de optimizar tanto la imagen como el sonido en tiempo real o escalar contenido de menor resolución a 4K, es compatible con Vision AI, pudiendo resolver cualquier duda con Bixby como si se tratase de un altavoz inteligente, traducir diálogos o usar la función 'Circle to Search' para ver información más detallada sobre la película que estamos viendo, entre otras cosas.

Y si hablamos sobre su sonido, Samsung ha hecho un trabajo excelente en este modelo, pues tenemos un sistema 2.1.2 canales que llega a brindarnos una potencia RMS de 60 W y, al mismo tiempo, soporta unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y OTS Lite (Object Tracking Sound) para sentir más realista cada escena.

A todo esto debemos sumarle que funciona con un sistema operativo Tizen tan rápido como intuitivo, además de que nos da acceso a cientos de apps y tendrá soporte durante varios años, y un variado apartado de conectividad, resaltando sobre todo que dispone de Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, dos puertos USB-A, cuatro puertos HDMI 2.1 y una salida de audio digital óptica para usar, por ejemplo, una barra de sonido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.