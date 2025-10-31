Si no tienes calefacción o quieres ahorrar durante el invierno, este radiador inteligente es lo que necesitas

Con la llegada de las noches frías, los radiadores inteligentes se presentan como una opción muy cómoda y eficiente para mantener nuestro hogar siempre cálido, sobre todo si no tiene calefacción o buscas ahorrar lo máximo posible. Y de todos los modelos que nos encontramos, este Orbegozo RRW 1300, que a simple vista confundirás con un radiador de los de toda la vida, es una gran opción ahora que su precio ha caído en picado.

Este radiador de la marca Orbegozo tiene actualmente un precio recomendado de 173,50 euros en Amazon, aunque ahora, gracias a un descuento del 15%, podemos conseguirlo por unos 147,64 euros en Amazon antes de que llegue de manera oficial el invierno, que está a la vuelta de la esquina y probablemente suba de precio.

Compra el radiador inteligente Orbegozo RRW 1300 más barato

Orbegozo RRW 1300 Orbegozo

De cara al invierno, el Orbegozo RRW 1300 es la solución perfecta para cualquier hogar sin calefacción, ya que se trata de un radiador eléctrico muy completo. Lo primero a resaltar es que, gracias a su diseño compacto y delgado, podemos ponerlo en el rincón de cualquier habitación, o instalarlo directamente en la pared, sin apenas ocupar espacio.

Está compuesto por 7 elementos de aluminio que se calientan de manera uniforme en un abrir y cerrar de ojos. Y esto se debe a que alcanza una potencia máxima de 1.300 W que lo hace ideal para cualquier zona de nuestro hogar con una superficie máxima de hasta 17 m² (aunque esto dependerá del clima de tu zona). Siempre y cuando dejes la puerta cerrada, el ambiente de tu dormitorio, salón, baño o cocina pasará de frío a acogedor en unos pocos minutos.

Uno de los motivos por los que muchas personas no apuestan por este tipo de radiadores es por su alto consumo, pero con este modelo es diferente, pues utiliza una tecnología Real Warm Elements que ayuda a mantener una temperatura estable, minimizar la perdida del calor y, por lo tanto, ser más eficiente energéticamente. De hecho, también es capaz de regular automática de la potencia según la temperatura ambiente y dispone de una función de detección de ventanas abiertas que apaga el radiador cuando detecta una bajada brusca de temperatura.

De todas formas, lo más diferencial de este radiador es que se puede controlar desde cualquier lugar, sin importar si estamos o no en casa, puesto que viene con una conexión Wi-Fi para permitirnos ajustar la temperatura, encender el radiador incluso antes de llegar a casa o programar su tiempo de todo. Todo ello desde nuestro móvil.

Igualmente, para no depender siempre del móvil, en la parte frontal incluye una pantalla digital LCD desde la que se pueden seleccionar entre sus tres modos de funcionamiento: eco, confort y anti-hielo. Sin dejar de lado que se acompaña de un mando a distancia para no tener que levantarnos de la cama o del sofá a la hora de hacer cualquier pequeño ajuste. En resumidas cuentas, si quieres evitar que el frío se apodere de tu zona de confort, este radiador inteligente es una gran apuesta frente a otros modelos o calefactores.

