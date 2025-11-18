La consola más deseada vuelve a desplomarse: por fin la PS5 Digital Edition a precio mínimo

Hay rutinas que cuidas casi sin darte cuenta. Llegar a casa, encender la luz, quitarte los zapatos y dejar que el día vaya ralentizándose. Y luego está ese instante en el que te ves sentado en el sofá, ves el mando y piensas "me da tiempo a echar una partida".

Soy de las que piensa que el juego no es solo entretenimiento. Es un refugio, un descanso. Una pausa en medio de un día de locos que la mente agradece. Por eso, cuando una consola te acompaña sin exigir nada y te facilita ese momento sin complicarte, se vuelve parte de tu vida. Y la PlayStation 5 Digital Edition está hecha para eso, para que la tecnología desaparezca detrás de la experiencia.

He tenido 320 días para hablarte de esta consola en 2025, pero si decido hacerlo hoy es porque la podemos comprar rebajada en AliExpress gracias a su campaña del 11.11. Ten en cuenta que esta versión tiene un precio oficial de 499,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Sony. Pero si ahora la compramos por 377 euros al utilizar el cupón ESAE40 nos estaremos ahorrando 123 euros, que nos vendrán genial para este tramo final de campaña y para esas últimas compras que tenemos pendientes y en las que podremos aplicar los cupones que te dejo aquí abajo:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE70 : 70 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 70 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE03 : 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros ESAE02: 2 euros menos en compras mínimas de 10 euros

PS5 Digital Edition: la opción más equilibrada de Sony

Uno de los puntos fuertes de la PS5 Digital Edition es que ocupa mucho menos que la versión original que, al menos para mí, es demasiado grande. Ahora pasa de ser algo difícil de acomodar en un mueble a ser algo que puede pasar más desapercibido y que no tendrás que pensar en dónde colocar, porque encajará ahí donde lo tienes pensado. Así que no tendrás la sensación de tener un monstruo tecnológico delante de ti.

El hecho de no tener lector físico es lo que le permite ser más fina y ligera. Nada de bandejas ni discos, y es que ahora la mayoría de nosotros jugamos a versiones digitales a través de nuestras cuentas de PsPlus.

Si vienes de versiones anteriores o de consolas de otros fabricantes, la primera vez que inicies un juego en esta PS5 te sorprenderá la ausencia de espera. La consola tiene un SSD ultrarrápido que es el encargado de esa magia silenciosa que lo transforma todo en fluidez. Lo notas cuando cargas un juego, cuando mueres y reapareces al instante o cuando cambias entre aplicaciones. Entonces entiendes que eso "nueva generación" va más allá de los gráficos más logrados.

Con esta consola podrás jugar en 4K hasta 120 fps con texturas nítidas y movimientos suaves. Todo se ve más vivo, más detallado y más lleno de intención. Esta sensación, junto a su nuevo DualSense hace que te sientas más dentro que nunca del juego al que estés enganchado. No solo es un mando que vibra, sino que te hace sentir. Los gatillos adaptativos tensan, ceden y vibran en función de lo que ocurre en pantalla, la retroalimentación háptica cambia según la superficie que pisas, el arma que usas, el viento... Ya no eres un mero espectador, estás más implicado en la historia.

Y el catálogo de PlayStation es de lo mejorcito que hay. Entre exclusivos, clásicos mejorados y títulos independientes, la PS5 nunca te aburrirá. Y es que en este sentido, Sony no tiene rival.

Puede que lleves todo un año esperando una oferta como esta para hacerte con la PS5, y es que ahora que se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 400 euros hace pensar que tardaremos en volver a verla tan barata. Así que aquí tienes tu oportunidad para adentrarte en el último universo de PlayStation a un precio que, probablemente, no esperabas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.