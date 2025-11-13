Desplome total en el precio de la PS5 Slim Digital: ni en el Black Friday la verás tan barata

Tan cerca y a la vez tan lejos. La noticia del momento en el mundo gaming es, una vez más, el retraso del tan esperado GTA VI. De todas formas, mientras esperamos su lanzamiento, este sigue siendo uno de los mejores momentos para dar el salto a la nueva generación y disfrutar de otros títulos increíbles que han salido recientemente, sobre todo ahora que podemos conseguir la PS5 Slim Digital a un precio de risa antes del Black Friday.

Esta consola de Sony en su versión digital tiene un precio recomendado de 499,99 euros, pero, si aprovechas esta oportunidad, puedes llevártela por tan solo unos 357,54 euros en AliExpress, donde tan solo tienes que aplicar el cupón 'AEES60' para dejarla más barata de lo que ya de por sí está durante la promo del 11.11, una campaña de ofertas que finalizará el próximo 19 de noviembre.

En otras palabras, si te das prisa, ahorrarás casi 150 euros en la compra de la mejor consola de nueva generación. Y si prefieres estrenarla con un juego, mucho ojo con este pack, el cual también se queda muy barato.

Compra la PlayStation 5 Slim Digital tirada de precio

PlayStation 5 Slim Digital Sony

La PlayStation 5 Slim Digital es, con razón, una de las consolas más demandada en estos momentos y hace apenas unas semanas ha recibido una remodelación. Aunque antes de entrar en detalle, tal y como dice su propio nombre, cabe resaltar que se trata de la versión que no incluye lector de discos, por lo que todos los juegos debemos descargarlos directamente desde la PlayStation Store. Igualmente, si con el paso del tiempo acabas prefiriendo comprar juegos en formato físico, se puede instalar de manera muy sencilla la unidad de disco que Sony vende por separado.

Si hablamos por su diseño, sigue siendo el modelo más compacto que podemos encontrar, pero ahora estrena el llamadochasis E. Este se caracteriza por tener un acabado de plástico mate en la parte de los puertos USB, la rejilla del ventilador y el acabado del frontal, mientras que en el interior ha incorporado un disipador más ligero que sigue manteniendo las temperaturas a raya.

En cuanto a los componentes que le dan vida, sigue estando potenciada por un procesador AMD Zen 2 y una GPU personalizada AMD RDNA 2, que son los responsables de que podamos jugar con gran fluidez en una resudación 4K HDR y disfrutar de su compatibilidad con tecnologías como Ray Tracing para aportar un extra de realismo a nuestras partidas. Eso sí, hay un cambio que tiene importancia, ya que incluye nuevamente una unidad de almacenamiento SSD de 825 GB, como la que tenían los primeros modelos de la consola.

De todas formas, a pesar de no tener un 1 TB de memoria que como mucho daría para tener uno o pocos juegos más, también nos da la posibilidad de añadir una SSD adicional para aumentar tanto la capacidad como los tiempos de carga, el cual ya dependerá de nuestra elección. Sin olvidarnos de que incluye el mando DualSense en color blanco, que destaca por su ergonomía, retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Y créeme, comprarla por este precio es una ganga, pues probablemente no esté tan barata ni en el Black Friday.

