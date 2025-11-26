Monitor OLED oferta
Disfruta de la mejor calidad de imagen sin gastar una fortuna con este monitor QD-OLED ASUS en oferta
Si buscas la mejor calidad de imagen, sin duda, un monitor OLED es un acierto. Pues bien, ahora puedes hacerte con uno de estos monitores a un precio irresistible, y más concretamente el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS
Los monitores OLED ya no son tan caros como antes y, con un poco de paciencia, es posible encontrar algún modelo por menos de 600 euros. Sin ir más lejos, el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS está disponible por 528,95 euros en Amazon y 529 euros en PcComponentes. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 699 euros, estamos hablando de un ahorro de hasta 170,05 euros. Por cierto, pocas veces ha estado tan barato.
Ahora mismo, es uno de los monitores OLED más asequibles que encontrarás. Además de tener un precio tan atractivo, este monitor tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5. Todo esto, junto con sus especificaciones técnicas que veremos a continuación, hizo que el mes pasado se vendieran más de 50 unidades
Hazte con el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS al mejor precio en Amazon
El ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS tiene un panel QD-OLED de 26,5 pulgadas con una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles, que para muchos es el equilibro perfecto entre tamaño y resolución. Por su tecnología, es capaz de ofrecer negros puros. También cuenta con certificación VESA DisplayHDR 400 True Black y un brillo pico que alcanza los 1.000 nits.
Aprovecha que el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS está en oferta durante la Semana de Black Friday de Amazon y no lo dejes escapar, no todos los días se encuentra un monitor con esas características por menos de 550 euros. Tienes hasta el 1 de diciembre.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
