Disfruta de la mejor calidad de imagen sin gastar una fortuna con este monitor QD-OLED ASUS en oferta

Los monitores OLED ya no son tan caros como antes y, con un poco de paciencia, es posible encontrar algún modelo por menos de 600 euros. Sin ir más lejos, el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS está disponible por 528,95 euros en Amazon y 529 euros en PcComponentes. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 699 euros, estamos hablando de un ahorro de hasta 170,05 euros. Por cierto, pocas veces ha estado tan barato.

Ahora mismo, es uno de los monitores OLED más asequibles que encontrarás. Además de tener un precio tan atractivo, este monitor tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5. Todo esto, junto con sus especificaciones técnicas que veremos a continuación, hizo que el mes pasado se vendieran más de 50 unidades

Hazte con el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS al mejor precio en Amazon

El ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS tiene un panel QD-OLED de 26,5 pulgadas con una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles, que para muchos es el equilibro perfecto entre tamaño y resolución. Por su tecnología, es capaz de ofrecer negros puros. También cuenta con certificación VESA DisplayHDR 400 True Black y un brillo pico que alcanza los 1.000 nits.

Si eres de los que juega a títulos competitivos, su tasa de refresco de 280 Hz y el tiempo de respuesta de 0,03 ms harán que disfrutes como nunca antes de tus jugos favoritos. Pero ASUS no ha limitado este monitor al gaming; su fidelidad de color lo convierte en una opción perfecta para creadores de contenido. Con una cobertura DCI-P3 del 99 % y una calibración de fábrica con una diferencia de color Delta E < 2, es tan apto para la edición profesional de fotografía y vídeo como para los eSports.

Otra característica que no está de más mencionar es la tecnología ROG Gaming A.I., que utiliza funciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la experiencia de juego en tiempo real. Además, para combatir el miedo al desgaste de los paneles OLED, el monitor incorpora las nuevas funciones ASUS OLED Care Pro. Destaca especialmente Neo Proximity Sensor, un sensor que detecta con precisión si el usuario está presente; si te alejas, la pantalla se apaga o cambia a negro automáticamente, reduciendo drásticamente el riesgo de quemado y prolongando la vida útil del equipo.

Pasando a la conectividad, incorpora un puerto USB tipo C, un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 y una salida para auriculares. Por último, su soporte permite ajustar la altura, inclinación, giro y rotación para adaptarse a cualquier postura. Como puedes ver, ASUS ha pensado en todo. No está de más recordar que hay monitores que solo permiten ajustar su inclinación.

Aprovecha que el ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS está en oferta durante la Semana de Black Friday de Amazon y no lo dejes escapar, no todos los días se encuentra un monitor con esas características por menos de 550 euros. Tienes hasta el 1 de diciembre.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.