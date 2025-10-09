El dron DJI más 'Pro' que puedes usar sin licencia y con detección de obstáculos, ahora a precio mínimo

Si ya tienes algo de experiencia y estás buscando un nuevo dron que ofrezca una mayor calidad de grabación, además de otras funciones avanzadas, el DJI Mini 4 Pro es de las opciones más completas que vas a encontrar. Y la buena noticia es que en estos momentos está mucho más barato de costumbre, pero por tiempo limitado.

Este dron de la marca DJI tiene un precio recomendado de 999 euros, aunque, tras la llegada de un nuevo modelo, ahora podemos aprovechar para llevárnoslo más barato gracias a una oferta flash, la cual lo ha dejado por unos 728,99 euros en Amazon en su versión con el mando de control remoto más completo de todos. Es decir, que con su compra ahorraremos un total de 270 euros.

Compra el dron DJI Mini 4 Pro más barato gracias a un ofertón

DJI Mini 4 Pro con el mando DJI RC 2 DJI

Por detrás del nuevo DJI Mini 5 Pro, que hace apenas unas semanas que se ha llegado al mercado, este DJI Mini 4 Pro es unos el dron compacto más profesional que puedes pilotar sin necesidad de tener una licencia de vuelo, ya que tiene una certificación C0 al pesar menos de 249 gramos.

Más allá de esto, nos encontramos con que incorpora un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas con apertura f/1.7 para asegurarnos una buena iluminación hasta de noche, el cual es capaz de grabar vídeos tanto en formato horizontal como vertical con una resolución 4K a 60 fps o en cámara lenta a 100 fps. Como te podrás imaginar, los resultados son dignos de película, y al mismo tiempo nos permite sacar fotos de 48 megapíxeles hasta con un poco de zoom digital y en formato RAW con el fin de facilitar la edición.

Otra característica muy interesante de la que puede presumir este dron es que cuenta con una gran detección de obstáculos, ya que equipa un sistema de visión binocular omnidireccional y sensor de infrarrojos 3D para, por ejemplo, evitar posibles choques al grabar en zonas con árboles. A esto debemos sumarle un estabilizador mecánico de 3 ejes que elimina las vibraciones y movimientos bruscos que pueden provocarse por el aire o por un giro rápido. Es decir, no veremos ni una sola escena con movimientos bruscos.

Cabe mencionar que, este pack en cuestión del que estamos hablando porque está en oferta, incluye el DJI RC-N2, el mando de control remoto más avanzado de la marca. Este destaca por integrar una pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas para ver en tiempo real lo que estamos grabando en Full HD gracias a una tecnología de transmisión OcuSync 4.0 que nos ofrece un alcance de hasta 20 km.

Y llegados a este punto, nos queda hablar sobre su autonomía. Este DJI Mini 4 Pro viene con una batería de 2.590 mAh que es capaz de brindarnos hasta 34 minutos de vuelo en condiciones óptimas. De todas formas, para evitar una posible perdida, el dron se encargará por sí mismo de volver al punto de partida cuando detecte un nivel bajo de batería. Para rematar, podemos seleccionar una gran variedad de modos de vuelo inteligente para hacer tomas más creativas y, si descargamos la app DJI Fly en nuestro móvil, editar o compartir los resultados en nuestras redes sociales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.