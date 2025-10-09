Toca fondo el precio de esta cámara digital Panasonic que graba en 4K y hace unas fotos espectaculares

Si te apasiona la fotografía y estás pensando en comprarte una cámara digital, que, por cierto, han vuelto a ponerse muy de moda en el último año y su demanda no ha parado de crecer, ahora tienes una oportunidad de oro para conseguir esta completísima Panasonic LUMIX DC-TZ99 al mejor precio, ya que tiene su descuento más grande hasta la fecha.

Esta cámara de la popular marca Panasonic tiene un precio recomendado de 549 euros, aunque, tal y como veníamos diciendo, en estos momentos podemos comprarla mucho más barata gracias a un descuento de casi 100 euros, pues se ha quedado por unos tentadores 454,99 euros en Amazon. Y no, ya te adelanto que no está más barata en ningún otro comercio.

Compra la cámara digital Panasonic LUMIX DC-TZ99 a precio mínimo

Panasonic LUMIX DC-TZ99 Panasonic

La nueva Panasonic Lumix TZ99 es una cámara digital de formato ultracompacto, perfecta para llevar de viaje con el objetivo de grabar videoblogs o hacer fotografías tan impresionantes como las que solemos ver en algunas publicaciones que hacen los influencers en sus redes sociales. Este modelo incorpora un sensor MOS de alto rendimiento de 20,3 megapíxeles, el cual nos garantiza resultados de gran calidad incluso cuando haya poca luz, manteniendo siempre una excelente claridad y colores vivos.

Es cierto que comparte bastantes características con el modelo de anterior generación, y aquí su potente objetivo LEICA DC sigue siendo uno de sus mayores atractivos. Este llega a ofrecernos un zoom óptico de 30 aumentos, aunque podemos ir un paso más allá gracias a un zoom inteligente de 60 aumentos para ver más de cerca cualquier detalle sin perder demasiada definición.

Todo ello sin pasar por alto que abarca desde un gran angular de 24 mm hasta una distancia focal de 720 mm, es decir, que es muy versátil. A lo que debemos sumarle una función 'enfoque posterior' que sirve para enfocar una imagen incluso después de haberla capturado.

Por otro lado, mantiene el estabilizador óptico HYBRID O.I.S. de 5 ejes para reducir las vibraciones y asegurarnos imágenes más nítidas, una función que no está disponible durante la grabación en 4K. Porque sí, tal y como acabamos de mencionar, esta cámara es capaz de grabar en resolución 4K a 30 fps, pero la mayor novedad en este aspecto es que nos permite hacerlo tanto en formato horizontal (que es lo normal) como en formato vertical, así que ideal para crear reels en Instagram o vídeos más profesionales en TikTok.

Otro cambio que merece la pena resaltar es que la cámara prescinde del visor electrónico presente en su predecesora, apostando únicamente por una pantalla abatible de 180 grados muy útil para selfies o videoblogs, ya que nos ayuda a mantener un buen encuadre en todo momento. También se ha actualizado con un puerto USB-C e incluye un nuevo botón 'enviar imagen' que está pesado para hacer una transferencia instantánea de los archivos a nuestro móvil sin usar cables, donde tenemos que realizar un emparejamiento previo mediante Bluetooth.

