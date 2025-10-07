El móvil con mejor cámara no es ni de Apple ni de Samsung: es este Xiaomi con más de 400 euros de rebaja

Xiaomi es una de esas marcas que siempre ha destacado por ofrecer teléfonos económicos, pero en los últimos años ha demostrado que también puede crear auténticas bestias, como el Xiaomi 15 Ultra, el nuevo rey de la fotografía móvil. Y ojo, porque en estos momentos tiene una rebaja impresionante, y ni siquiera hace falta ser cliente Prime, a diferencia de muchas otras ofertas que nos deja la Fiesta de Ofertas Prime, una campaña llena de chollos que estamos repasando minuto a minuto.

Este teléfono de Xiaomi es una maravilla, pero su elevado precio recomendado de 1.499 euros ha hecho que pase algo más desapercibido de lo que debería. De todas formas, ahora que tiene un descuento total de 420 euros que lo deja por unos ajustados 1.079 euros en Amazon, la historia cambia por completo. Así que si eres un apasionado de la fotografía, no te lo pienses, porque tarde o temprano es probable que vuelva a subir un poco de precio.

Compra el teléfono Xiaomi 15 Ultra al mejor precio en Amazon

El Xiaomi 15 Ultra no solo es la creación más ambiciosa de la marca hasta la fecha, sino que también es uno de los mejores móviles que hemos probado este año por varios motivos. En su interior late con fuerza un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite, una auténtica bestia que nos garantiza potencia bruta en cualquier tarea o aplicación, además de que trabaja de la mano de una memoria RAM de 16 GB que se hace notar en la multitarea y un almacenamiento de 512 GB para no tener que recurrir a una microSD.

Sin embargo, lo que realmente lo convierte en una referencia dentro de la gama alta es su apartado de fotografía creado, una vez más, en colaboración con Leica. En la parte trasera tenemos una cuádruple cámara formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo flotante de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP para conseguir resultados increíbles incluso a larga distancia o de noche y grabar vídeos a una resolución máxima de 8K a 30 fps. Mientras que en la parte frontal la protagonista es una cámara de 32 MP que hace unos selfies maravillosos.

Por otro lado, a nivel visual está a la altura de la competencia al montar una pantalla All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas que, más allá de ser bastante grande, nos ofrece una resolución WQHD+, una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits y compatibilidad con HDR. Pero eso no es todo, pues incorpora unos altavoces duales que soportan un audio envolvente Dolby Atmos para que ver contenido multimedia sea aún más agradable.

En cuanto a su autonomía, esta bestia de Xiaomi lleva instalada una batería con 5.410 mAh de capacidad que es capaz de aguantar hasta dos días de uso moderado y puede cargarse por completo en menos de 30 minutos gracias a su carga rápida de 90 W. Todo esto sin pasar por alto su diseño premium, el cual destaca por tener un marco de aluminio, una trasera de cristal, un enorme módulo de cámara, una protección IP68 y un acabado que cambia según el color en el que lo escojamos.

Y si hablamos sobre su software, llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 que si por algo se caracteriza es por brindarnos una experiencia fluida y muy personalizable, aunque trae varias aplicaciones preinstaladas que probablemente acabarás ignorando. Eso sí, para compensar este pequeño punto negativo, nos asegura varios años de actualizaciones.

