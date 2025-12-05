Esta es la barra de sonido que tu tele necesita y ofrece mucho más por menos

Si el sonido de tu televisor suena plano y los graves son inexistentes, no tienes que gastar una fortuna para solucionarlo. Hay barras de sonido como la TCL S55HE que, por un precio muy competitivo, mejoran un 100 % la experiencia a la hora de ver una película o serie. Ahora bien lo mejor. Si bien su precio habitual es de 129,99 euros, puedes conseguirla en Amazon por solo 99 euros (23 % de descuento).

Por sus características, que veremos a continuación, es una barra de sonido que, sin duda vale la pena comprar, sobre todo ahora que está en oferta. Además, de poder conectarla a la TV, también funciona con dispositivos. Así que en este sentido da mucho juego. Por otro lado, cabe estacar que no ocupa mucho espacio.

Una barra de sonido elegante y potente a un precio muy competitivo

Al contrario que otras barras de sonido, esta incluye un subwoofer TCL

Una vez conectas a tu TV esta barra de sonido, la experiencia auditiva cambia radicalmente gracias a sus dos controladores de gama completa de 2,5 pulgadas y, sobre todo, a su subwoofer inalámbrico de 4 pulgadas. Para un sonido más envolvente cuenta con tecnologías como Dolby Atmos y DTS Virtual:X. Como puedes ver, no tiene nada que envidar a otras barras de sonido más caras.

La TCL S55HE también incorpora funciones avanzadas que la hacen destacar sobre la competencia. Por ejemplo, su sistema de adaptación AI-Sonic es capaz de calibrar el sonido basándose en la acústica de tu propia estancia. Si además tienes un televisor de la misma marca, disfrutarás de la función Tutti Choral, que combina los altavoces de la tele con la barra para mejorar, aún más si cabe, la experiencia. Y no te preocupes por la configuración, porque está pensada para facilitarte la vida: ofrece seis modos de ecualización preajustados para cine, música, noticias, deportes o juegos.

Teniendo en cuenta las reseñas mayormente positivas de los usuarios y la rebaja actual que la deja por debajo de la barrera de los 100 euros, la TCL S55HE es una gran compra. Así pues, no podemos hacer más que recomendarla. Si al final la compras, estamos seguros de que no te defraudará.

