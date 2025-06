Si estás buscando un televisor de 32 pulgadas que sea muy barato y permita acceder a las principales plataformas de streaming, el Philips 32PHS6009/12 es una opción interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene un 43 % de descuento en Amazon. Estamos hablando de una Smart TV que, si bien no tiene resolución 4K, está bastante bien, hay que tener en cuenta que actualmente se puede conseguir por menos de 160 euros.

Esta Smart TV fue lanzada en 2024 con un precio recomendado de 279 euros, pero la puedes encontrar por tan solo 159 euros en Amazon y PcComponentes. Por lo tanto, es una de las opciones más económicas del momento. No hace falta decir que es un precio irresistible para un televisor que cuenta con reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4 estrellas sobre 5. Por cierto, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades en Amazon.

Hazte con el televisor Philips 32PHS6009/12 por tan solo 159 euros

Titan OS tiene una interfaz de usuario intuitiva Philips

Por menos de 160 euros te llevas un televisor que cuenta con un panel HD de 32 pulgadafs (1.280 por 720 píxeles) con tecnología LED. Por su tamaño es perfecto para espacios reducidos. Además, incorpora la tecnología Pixel Plus, que se encarga de mejorar la calidad de imagen, ofreciendo una experiencia visual mejorada que va más allá de lo que se esperaría de un panel HD básico. En el apartado de sonido integra dos altavoces de rango completo de 5 vatios y compatibilidad con Dolby Digital.

Volviendo con el tema de las aplicaciones, decir que este televisor viene con Titan OS, un sistema operativo que lleva poco tiempo en el mercado. Aunque no cuenta con las misma cantidad de apps que Android TV, Tizen OS o webOS, no tendrás ningún problema a la hora de ver tus películas y series favoritas vía streaming. Por último, y pasando a la conectividad, esta Smart TV incorpora tres puertos HDMI, dos USB y Wi-Fi. Aquí podríamos decir que cumple, sin más.

En definitiva, ahora que el Philips 32PHS6009/12 tiene un descuentazo es un buen momento para comprarlo. Si tu prioridad es comprar una Smart TV barata, te da igual que no sea Full HD/4K y no necesitas que tenga miles de apps, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que se agote o finalice, no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.