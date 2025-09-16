Descuentazo de 400 euros en esta televisión Mini LED de 2025 con 75 pulgadas que te dejará sin palabras

Tener una televisión con gran pantalla en el salón siempre es un plus, y todavía más si se trata de un modelo de nueva gama que ofrezca una calidad de imagen sobresaliente y por un precio razonable con descuento. La nueva Hisense 75U7Q cumple con todo, puesto que su precio ha caído en picado para convertirse de un chollo.

Esta televisión de Hisense salió a la venta hace apenas unos meses por un precio de venta recomendado de 1.399 euros, pero ahora es uno de los mejores momentos para hacerte con ella, pues tiene un sorprendente descuento de 400 euros que la deja por unos 999 euros en Amazon. De todas formas, te recomiendo darte prisa, ya que en cualquier momento puede volver a subir de precio. Y en PcComponentes también está disponible, aunque por unos 1.192 euros.

Compra la televisión de nueva gama Hisense 75U7Q a precio mínimo

La Hisense 75U7Q es una espectacular televisión de nueva gama que, a pesar de su gran tamaño al tener una grandísima pantalla de 75 pulgadas, cuenta con un diseño bastante fino, sin marcos y con una peana central que asegura una gran estabilidad, aunque instalarla en la pared es una gran opción al ser compatible con un soporte VESA de 600 x 400 mm. Igualmente, gracias a la tecnología QLED que utiliza, cada color luce con una viveza extraordinaria para sentir cada escena más realista.

Eso sí, el salto de calidad más notable en el apartado visual está en su retroiluminación Mini-LED, que eleva el brillo y el contraste para ver con detalle incluso las sombras más profundas. A esto debemos sumarle que nos brinda una resolución UHD 4K (3840 x 2160 px), una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico, como Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG, asegurándonos así una experiencia de cine en casa.

El apartado de sonido consigue estar a la altura, pues incorpora dos altavoces y un subwoofer para alcanzar una potencia RMS de 40 W, además de que soportan una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos. Ya sea disfrutando de una película, un partido de fútbol o un videojuego, la diferencia frente a televisiones más sencillas es muy notable. Sin pasar por alto que incluye un sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo según el entorno, mejorando la comodidad visual y optimizando el consumo energético.

En el interior de esta televisión tenemos un procesador Hi-View IA, que es el encargado de escalar contenido de menor resolución, ajustar tanto la imagen como el sonido a cada situación y eliminar el desenfoque de las escenas más rápidas, entre otras cosas. Y funciona bajo un sistema operativo VIDAA U8.5 que es muy rápido e intuitivo, el cual nos ofrece una gran variedad de aplicaciones y un control por voz con Alexa o Google Assistant.

También dispone de un Modo Deportes IA para sentirnos como en el estadio, un Modo Filmmaker para ver películas sin cambios y un Modo Juego Pro para disfrutar de partidas más fluidas al soportar VRR. Mientras que si nos centramos en su conectividad, viene bien equipada con Wi-Fi, Bluetooth 5.0, un puerto LAN Ethernet, dos HDMI 2.1, dos HDMI 2.0, dos USB-A y una salida de audio óptica. En definitiva, una televisión sobresaliente para ver contenido a otro nivel.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.