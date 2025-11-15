Televisor barato
Este es el chollo que esperabas: televisor con Google TV y HDR10 a un precio tan bajo que parece mentira
No busques más, este es el televisor que necesitas para disfrutar de cualquier plataforma en streaming. Se trata del METZ 40MQF7000Z, y actualmente tiene un 32 % de descuento en Amazon
¿Pensando en renovar tu televisor? Si tienes un presupuesto muy ajustado te recomendamos el METZ 40MQF7000Z, que vuelve a estar en oferta. Gracias a que viene con Google TV, tendrás acceso a cualquier plataforma de streaming: Netflix, Disney+, Prime Video... la que se te ocurra. Pero lo mejor es el precio, y estamos seguros de que no te dejará indiferente.
Esta Smart TV tiene un precio recomendado de 279,99 euros, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por tan solo 189,99 euros (32 % de descuento). Pocas veces ha estado tan barata, de ahí que sea un chollo que no puedes dejar pasar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ahorro de 90 euros. ¡No está nada mal! Además, tiene una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 y más de 1.200 valoraciones.
Hazte con el METZ 40MQF7000Z al mejor precio en Amazon
Es hora de ver qué ofrece el METZ 40MQF7000Z. Este televisor monta un panel QLED+ de 40 pulgadas con resolución Full HD (1.920 por 1.080 píxeles). En cuanto a los colores, son vivos y el contraste más que decente, lo que se traduce en imágenes realistas. Tampoco podía faltar la compatibilidad con HDR10 y HLG, dos tecnologías que mejoran aún más la calidad de imagen. Esto hace que, ya sea para ver películas/series o jugar a videojuegos, sea un acierto.
Y, ¿qué hay del sonido? Pues tampoco decepciona. La combinación de Dolby Audio y Wonder Audio logra que los diálogos se escuchen de forma clara y nítida. Ahora bien, no deja de ser un televisor de gama de entrada, por lo que tampoco hay que esperar un sistema de audio potente. No obstante, cumple con las expectativas.
Pasamos a la conectividad, y aquí el METZ 40MQF7000Z viene preparado para lo que necesites. Incorpora varios puertos HDMI, dos USB, ranura CI+ y, por supuesto, Bluetooth y Wi-Fi. Así que, si quieres, podrás conectar una barra de sonido o unos auriculares inalámbricos. En este sentido no está nada mal.
En definitiva, si estás buscando un televisor que sea completo a nivel de características y barato, el METZ 40MQF7000Z no te decepcionará. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que te hagas con él lo antes posible, no sabemos hasta cuándo estará en oferta.
