Este mini PC tan barato no solo te sorprenderá por su precio, sino también por su procesador y GPU

Si estas buscando un mini PC que sea potente y barato, en el momento de escribir estas líneas el CHUWI UBox tiene un precio muy tentador en AliExpress. Se trata de un ordenador que lleva un procesador de alto rendimiento y una GPU que es capaz de mover muchos videojuegos, incluso títulos triple A, siempre que bajes la resolución y la calidad gráfica.

Ahora puedes comprar el CHUWI UBox en AliExpress por tan solo 229,71 euros, mientras que en la web de CHUWI cuesta 327 euros (antes 369 euros). A diferencia de otros mini PCs, este se envía desde España, por lo que lo recibirás en pocos días. Además, el envío es gratuito. A esto se suma que el vendedor es de confianza, ya que los compradores le han dado una puntuación promedio de 4,7 estrellas sobre 5.

Un mini PC potente que tiene un precio insuperable

Normalmente, los mini PCs que cuestan entre 150 y 200 euros suelen llevar un procesador Intel N150, que está bien para las tareas más básicas. No obstante, merece la pena pagar la diferencia y comprar el CHUWI UBox. Este último juega en otra liga, no hay comparación posible, lo mires por donde lo mires. Si sueles trabajar con varios programas abiertos y algunos son exigentes, este ordenador no te decepcionará ya que ofrece un rendimiento muy superior.

El CHUWI UBox lleva 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB, el procesador AMD Ryzen 5 6600H y la GPU AMD Radeon 660M. Cabe mencionar que la RAM se puede ampliar a 64 GB y también admite un segundo SSD que puede ser de hasta 1 TB. Por lo tanto, este mini PC se puede ampliar, algo que muchos agradecerán. En cuanto a sus dimensiones, mide 128 x 130,5 x 57 milímetros.

Al tratarse de un mini PC tan compacto, podrías pensar que cuenta con pocos puertos, pero nada más lejos de la realidad. Este equipo tiene x3 USB 3.2 tipo A Gen 2, x1 USB 4.0 tipo C, x1 USB 2.0 tipo A, x1 DisplayPort 1.2, x1 HDMI 2.0, x2 Ethernet 2.5G, x1 conector de 3,5 para auriculares, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Como puedes ver, no está nada mal. Por otro lado, es importante destacar que viene con Windows 11 Pro.

No todos los días es posible conseguir un mini PC tan potente a un precio tan bajo, de ahí que sea un chollo que no puedes pasar. Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, el CHUWI UBox es un acierto, y ahora que está tan barato no tiene competencia.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.