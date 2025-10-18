Este robot aspirador 2 en 1 Roborock con 150 minutos de autonomía está rebajado 60 euros

Uno de los robots aspiradores con mejor relación calidad-precio de Roborock, y más concretamente el Roborock Q7 M5, vuelve a estar en oferta y en esta ocasión tiene un 25 % de descuento. Por lo tanto, estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar, hay que tener en cuenta que nunca antes ha estado tan barato. A la hora de comprarlo puedes elegir entre dos colores: negro y blanco.

El Roborock Q7 M5, que tiene más de 2.200 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, está disponible por 179,99 euros en Amazon, PcComponentes y la web de Roborock. Cabe mencionar que, cuando no está en oferta cuesta 239,99 euros, así que estamos hablando de 60 euros menos. Dicho esto, veamos qué ofrece este robot aspirador.

Un robot aspirador potente con hasta 150 minutos de autonomía

Echando un vistazo a sus características, lo primero que llama la atención es su potencia de succión de 10.000 Pa, que lo sitúa por encima de otros modelos más caros. Esto quiere decir que es capaz de arrancar la suciedad incrustada en rendijas y de limpiar en profundidad las alfombras, incluso si tienen pelos de perro o gato.

Además de aspirar, el Roborock Q7 M5 también friega gracias a su sistema 2 en 1. Se puede puede personalizar el nivel de humedad entre tres niveles de agua. En cuanto a los depósitos, tiene dos: uno para el polvo de 400 ml (polvo) y otro de 270 ml para el agua. Ambos depósitos son fáciles de extraer y limpiar.

No menos importante es todo lo relacionado con la navegación, y aquí también cumple con las expectativas. El sistema LiDAR 360 grados mapea todas las habitaciones con una precisión milimétrica y se encarga de trazar la mejor ruta. Pero eso no es todo, también detecta posibles obstáculos para evitar dañar los muebles.

Finalmente, Roborock ha resuelto uno de los mayores dolores de cabeza: los enredos. El doble sistema antienredos, con su cepillo JawScrapers Comb, asegura que el pelo no se acumule ni en el rodillo ni en el cepillo lateral. Esto se traduce en un menor mantenimiento y una limpieza más eficiente.

Al estar hablando de una oferta flash, te recomendamos que añadas el Roborock Q7 M5 a la cesta lo antes posible. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo. Hay que tener en cuenta que se trata del precio mínimo histórico.

