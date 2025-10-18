La AEMET espera un sábado "de transición" tras un viernes cargado de tormentas inesperadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este sábado una jornada de transición en la Península y Baleares, después de las intensas tormentas registradas durante el viernes. La situación meteorológica estará caracterizada por la entrada de nubes altas por el oeste y la probable formación de bancos de niebla matinales en la vertiente oriental, mientras que el resto del territorio experimentará cielos predominantemente despejados.

Hacia el final del día, se anticipa la aproximación de un frente atlántico que cubrirá los cielos del tercio noroeste peninsular.

Este sistema dejará precipitaciones probables en Galicia y zonas aledañas, al mismo tiempo que una abundante nubosidad alta se extenderá de oeste a este por el resto del país.

Previsiones térmicas y vientos para la jornada

En el ámbito de las temperaturas, se prevén máximas en aumento en el Cantábrico y los litorales de Galicia, con ascensos ligeros en zonas de montaña del interior. Por el contrario, el cuadrante sureste peninsular registrará un descenso en las temperaturas mínimas, mientras que en el resto del país los valores térmicos se mantendrán sin cambios significativos.

Aunque el día se presenta generalmente estable, no se descartan algunos chubascos en los litorales de la fachada oriental. Estos podrían ser localmente fuertes en zonas costeras de Cataluña durante la mañana y en el interior de Mallorca por la tarde, según ha indicado la AEMET. También son posibles lloviznas en la zona del Estrecho.

El patrón de vientos mostrará un levante moderado en el Mar de Alborán, con intervalos de fuerte intensidad en el Estrecho de Gibraltar. En los litorales atlánticos gallegos se esperan vientos moderados del sur que podrían alcanzar intensidad fuerte a última hora del día, mientras que en el resto del territorio predominarán los vientos flojos con direcciones variables según las regiones.