Gran oportunidad para conseguir el Samsung Galaxy S25 Ultra: el rey de la gama alta cae a precio de outlet

Si hablamos de los teléfonos más premium de 2025, no puede faltar el Samsung Galaxy S25 Ultra. Una bestia en todos los aspectos que, aunque a veces se puede encontrar por un precio algo más accesible, lo raro es verlo tan rebajado como ahora. Porque sí, si te das prisa, ahora puedes conseguirlo a precio de reacondicionado gracias a un ofertón.

Este teléfono estrella de Samsung salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 1.459 euros, aunque ahora es posible conseguirlo por mucho menos gracias a un descuentazo total de 573 euros que lo deja por tan solo unos 885,99 euros en AliExpress, siendo así mucho más accesible para todo el mundo. Eso sí, te recomiendo no alargar las espera, pues estará rebajado por tiempo limitado durante la Promo de Otoño, una nueva campaña llena de grandes descuentos que estará disponible hasta el próximo día 21 de septiembre. Y además de tener la garantía del propio comercio, su envío es totalmente gratuito y rápido.

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra a precio de outlet

Si no es el mejor, no hay dudas de que el Samsung Galaxy S25 Ultra es uno de los mejores móviles que la gama alta nos ha dejado este año. Basta con tenerlo en las manos para darse cuenta de que estamos frente a un modelo premium, pues su construcción combina un chasis de titanio y bordes de aluminio para transmitirnos una gran solidez. La gran diferencia con respecto a la anterior generación es que las esquinas son algo más redondeadas, su trasera de vidrio luce la nueva protección Gorilla Glass Armor 2 y cada cámara viene con un anillo metálico en color negro.

Tras varios meses de uso, este terminal nos ha demostrado que a nivel de rendimiento es una auténtica bestia. Esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy que nos ofrece potencia de sobra para cualquier tarea, además de que está preparado para aprovechar todas las funciones de inteligencia artificial integradas en Galaxy AI. Y aunque estemos hablando de su versión más básica, es más que suficiente al acompañarse de 12 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB.

Otro de los grandes atractivos de este smartphone, y por lo que muchas personas deciden apostar por él, es nada más y nada menos que su apartado fotográfico. En la trasera nos encontramos con un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un sistema de doble teleobjetivo de 50+10 MP que nos permite ver de cerca hasta los objetos o personas más lejanas a nuestra posición en el momento de cada toma, sin olvidarnos de que es capaz de grabar vídeos en 8K. Mientras que en la parte frontal tenemos un sensor de 12 MP para hacer selfies con un nivel de detalle soberbio. En pocas palabras, es una maravilla.

También es importante mencionar que se trata de un móvil con un gran tamaño, algo que para ver contenido multimedia es una gozada gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas. Esta llega a brindarnos una resolución QHD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits para defenderse en exteriores. Todo ello a acompañándose del lápiz óptico S Pen, el cual resulta muy útil para tomar notas, dibujar o editar imágenes.

A nivel de software tampoco podemos ponerle ninguna pega, ya que llega funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15 y nos promete hasta 7 años de actualizaciones. De hecho, esta misma semana ha llegado la primera actualización a One UI 8 para disfrutar de las últimas novedades.

Y para rematar, incorpora una batería de 5.000 mAh que llega a aguantar hasta dos días de uso gracias a la eficiencia energética de procesador y admite una carga rápida de máximo 45 W. Así que no te lo pienses demasiado, pues descuentos como el que tiene hoy no se ven todos los días y es un auténtico chollazo.

