Si te gustaría tener un segundo monitor pero tienes problemas de espacio, el MSI PRO MP161 E2U es la solución

En un mundo donde la movilidad y la productividad van de la mano, nunca está de más contar con accesorios/complementos que nos faciliten el trabajo cuando estamos fuera de casa. Aquí entran en juego los monitores portátiles, y hoy veremos uno que tiene un precio irresistible. Así que, si estabas buscando uno de estos monitores para conectar tu portátil u otro dispositivo que sea compatible, tienes que echar un vistazo al MSI PRO MP161 E2U.

Con un precio de venta recomendado de 141 euros, el MSI PRO MP161 E2U ya era una opción muy interesante, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible por 99 euros en Amazon y 109 euros en PcComponentes. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, con mayormente positivas y tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 200 unidades en Amazon. ¡Casi nada!

Hazte con el monitor MSI PRO MP161 E2U por 99 euros en Amazon

MSI ha diseñado este monitor pensado en la versatilidad y la comodidad. Su diseño delgado y ligero lo hace el compañero ideal para tu portátil funcionado como una segunda pantalla que mejora la productividad, Su panel IPS Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 15,6 pulgadas garantiza una gran nitidez, mientras que los altavoces integrados son perfectos para no tener que conectar unos externos. A todo esto hay que añadir la tecnología de reducción de luz azul, una característica que previene la fatiga visual.

La flexibilidad es otro de los puntos fuertes de este monitor. Puedes orientarlo horizontalmente o bien verticalmente. Por lo tanto, lo puedes adaptar a según tus necesidades. Además, incorpora un soporte que se puede inclinar hasta 180 grados para que siempre encuentres el ángulo perfecto. En cuanto a la conectividad, tiene un puerto mini HDMI y dos puertos USB tipo C. A nivel de compatibilidad funciona en PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X|S y otros dispositivos.

En conclusión, el MSI PRO MP161 E2U es un monitor que merece la pena por todo lo que ofrece, y ahora que se puede conseguir por tan solo 99 euros es un buen momento para comprarlo. Por cierto, como no sabemos cuándo finalizará esta oferta, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.