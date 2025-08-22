Increíble pero cierto: este móvil Redmi con HyperOS y pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas tiene un precio imbatible

Si estabas esperando un chollo para comprar el Redmi Note 14 Pro+ 5G, ha llegado el momento. Este impresionante móvil de gama media está mucho más barato del precio de venta recomendado, así que un buen momento para comprarlo. Por cierto, estamos hablando de una oferta por tiempo limitado que finaliza el 27 de agosto a las 23:59 horas.

Actualmente, este móvil está disponible por 399,99 euros en la web de Xiaomi, pero lo puedes conseguir por tan solo 241,51 euros en AliExpress. Pocas veces ha estado tan barato, así que te recomendamos que no lo dejes escapar. El envío es gratis y se hace desde España. Además, el vendedor tiene una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 (más de 274 valoraciones) y ha vendido más de 1.000 unidades.

Hazte con el Redmi Note 14 Pro+ 5G al mejor precio en AliExpress

Si sueles hacer muchas fotos con tu móvil, entonces este es un acierto, no solo por tener una cámara principal de 200 megapíxeles y funciones de IA, sino también por el nivel de detalle de las fotos, incluso cuando las condiciones de luz no son muy favorables. En el frontal hay una cámara de 20 megapíxeles para videollamadas y selfies. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo.

La pantalla es otro de los puntos fuertes de este móvil. Tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, que aporta una gran fluidez. A su vez, la resolución de 2.712 por 1.220 píxeles asegura que todo se vea muy nítido. Dicha pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

A nivel de RAM, capacidad de almacenamiento y procesador, cuenta con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. No hace falta decir que ofrece un buen rendimiento bajo cualquier escenario, por lo que también de la talla a la hora de jugar a videojuegos. Donde tampoco decepciona es en la batería, lleva una de 5.110 mAh y admite carga rápida de 120 vatios.

En definitiva, ahora que el Redmi Note 14 Pro+ 5G se puede conseguir por menos de 242 euros, es difícil encontrar otro móvil que ofrezca tanto por tan poco. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta de AliExpress antes de que finalice o se agote.

