Llevo meses usando el nuevo iPad y es la mejor tablet que puedes comprar, sobre todo ahora que está más barata

Apple ha logrado que, cuando hablamos de tablets, inevitablemente pensemos en un iPad. ¿Por qué? Pues porque lleva años siendo una de las marcas referentes en este mercado. Y aunque su precio sea el motivo por los que muchos no se animan a comprarla, lo cierto es que conseguir el último iPad de 11ª generación sale ahora mucho más barato de lo que imaginas

Esta tablet de Apple fue lanzada hace solo unos meses y se presenta como la mejor opción económica dentro de su catálogo. Lo sorprendente es que, en el poco tiempo que lleva a la venta, incluso la propia marca ha reducido su precio recomendado a 379 euros en su tienda oficial, y ahora la podemos encontrar con un descuento de 35 euros por tan solo unos 345,04 euros en AliExpress. Aunque, si lo prefieres, en Amazon también está bastante barata.

Compra el último iPad de 11ª generación a precio mínimo histórico

iPad de 11ª generación (2025) Apple

El iPad de 11ª generación se ha convertido en mi tablet favorita porque, sinceramente, por lo que cuesta no tiene rival. La uso principalmente para entretenimiento, aunque ya te adelanto que tiene potencia de sobra para llevar a cabo casi cualquier tarea relacionada con productividad, y más si utilizas accesorios como el Apple Pencil o el Magic Keyboard Folio.

Su apartado visual es uno de los puntos que más me gusta de esta tablet, ya que monta una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas que se ve increíble. Esta llega a ofrecernos una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits de brillo y utiliza la característica tecnología True Tone.

Es cierto que puede mejorar en fluidez, donde se queda por detrás de la competencia. Pero créeme, la experiencia en el día a día es sorprendentemente positiva, y eso que no ha hecho cambios con respecto al modelo de anterior generación. Y en gran parte se debe a su amplia gama cromática (P3), además de que incorpora unos altavoces estéreo que, más allá de garantizar un sonido cristalino, soportan Dolby Atmos.

Con respecto a su hardware, que es donde está el cambio más notable, el encargado de mover todo con una soltura increíble es un chip A16 Bionic que ya hemos visto en algunos iPhone bastante recientes. Al principio tenía dudas sobre si apostar por este iPad, pues este chip no es compatible con Apple Intelligence. Sin embargo, en el día a día no es algo que se eche en falta y por ahora no resulta muy útil. Hay que ser sinceros, Apple aún tiene un amplio margen de mejora en el campo de la inteligencia artificial.

Otra de las novedades es que su versión básica ha duplicado la capacidad. Por eso mismo, tenemos a nuestra disposición un almacenamiento de 128 GB, que al menos en mi caso es más que suficiente. Sin dejar de lado que se acompaña de una memoria RAM de 6 GB y todo funciona bajo la última versión del sistema operativo iPadOS 26. De hecho, le quedan muchos años de actualizaciones por delante.

La autonomía también me ha sorprendido. Incorpora una batería de 8.686 mAh que nos promete 10 horas de navegación y, en mi experiencia personal, usándola un par de horas al día para ver vídeos en YouTube o revisar redes sociales, me dura incluso varios días. A esto tenemos que sumarle una cámara trasera y frontal de 12 MP que llegan a grabar en 4K, un botón Touch ID y una construcción en aluminio reciclado que la hace sentir muy premium en las manos. Ninguna tablet es perfecta, pero esta se queda muy cerca de serlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.