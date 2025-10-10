Más barata la mejor cámara de acción compacta DJI que graba en 4K a 120 fps y tiene un diseño ultrarresistente

Dentro del mundo de la fotografía nos encontramos con cámaras específicas para cierto tipo de usos. Por ejemplo, para grabaciones deportivas o aventuras, las cámaras de acción son la mejor opción. Así que en el caso de que quieras hacerte con una, no hace falta esperar al Black Friday para encontrar un buen chollo, pues ahora tienes esta bestial DJI Osmo Action 5 Pro con una de sus mejores ofertas.

Hace unas pocas semanas esta cámara de la marca DJI ha cumplido en el año y, a pesar de haber salido a la venta por un precio recomendado de 379 euros, la oferta flash que tiene en estos momentos nos permite conseguirla por apenas unos 287,99 euros en Amazon, siendo este uno de sus precios más bajos hasta la fecha para así ahorrar un total de 91 euros.

Compra la cámara de acción DJI Osmo Action 5 Pro más barata

DJI Osmo Action 5 Pro DJI

La DJI Osmo Action 5 Pro es la cámara de acción del momento y si por algo destaca sobre el resto de opciones es por su maravillosa calidad de imagen, además ofrecernos un diseño ultracompacto, ligero y muy resistente para aguantar caídas, temperaturas extremas o incluso el agua, ya que se puede sumergir hasta 20 metros sin usar una carcasa adicional.

Pero aquí la verdadera magia la hace su sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas con una apertura f/2.8 que nos ayuda a obtener buenos resultados hasta en zonas más oscuras. Este nos brinda un amplio campo de visión de 155º y, lo más importante, es capaz de grabar en 4K a 120 fps para que las escenas sea vean ultrafluidas y con unos colores muy vivos al ser compatible con HDR. También nos permite crear vídeos en cámara lenta y hacer fotos de 20 megapíxeles muy detalladas.

Como este tipo de cámaras están pensadas principalmente para actividades deportivas o de mucha acción, utiliza un sistema de estabilización digital RockSteady 3.0 que consigue suavizar todas las vibraciones, movimientos o giros bruscos para mantener la imagen tan estable como enfocada, así que los resultados son extraordinarios. Y a esto debemos sumarle un modo HorizonSteady que se encarga de mantener el horizonte siempre nivelado.

Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, su manejo es tan cómodo que no querrás usar otra cámara. Tanto en la parte trasera como en la frontal incorpora dos pantallas OLED táctiles a color para realizar diferentes ajustes y ver lo que estamos grabando. Asimismo, podemos controlarla por voz, incluye una función de seguimiento de objetos y varios modos creativos, cuenta con Wi-Fi 6 para transferir los archivos al móvil de forma rápida, y tiene una buena autonomía, puesto que su batería extraíble de 1.950 mAh nos garantiza hasta 4 horas de grabación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.