A más de la mitad de precio este reloj inteligente Garmin con GPS que es ideal hasta para preparar tus carreras

A la hora de buscar un reloj inteligente, nos encontramos con opciones para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, cuando se trata de rendimiento y fiabilidad en actividades deportivas, Garmin siempre se lleva mi voto de confianza. Y es que, si justo estás pensando en dar el salto a un buen reloj, ahora es un momento perfecto para hacerte con el Garmin Forerunner 255, pero solo si te das prisa.

Este reloj de Garmin es el mejor complemento que puedes tener en tu muñeca si eres una persona deportista y, aunque llegó al mercado por un precio recomendado de 349,99 euros, ahora tienes una oportunidad de oro para conseguirlo por apenas unos 166,67 euros en AliExpress, donde tan solo tienes que aprovechar la rebaja que tiene y aplicar el cupón 'BSES28' durante el proceso de compra, el cual estará disponible hasta que finaliza la campaña de ofertas de la Vuelta al Cole el próximo día 27 de agosto.

Compra el Garmin Forerunner 255 al mejor precio

Garmin Forerunner 255 Garmin

El Garmin Forerunner 255 es un reloj inteligente pensado principalmente para cualquier persona aficionada al running, aunque eso no quita que podamos usarlo para otras modalidades deportivas y llevarlo en nuestra muñeca a diario, al contrario. De hecho, cabe mencionar que tiene un diseño muy elegante que encaja en cualquier ocasión, además de que apenas pesa 49 gramos. Y en cuanto a su construcción, dispone de un bisel de polímero reforzado con fibra y una cómoda corea de silicona.

Otro de los puntos fuerte de este modelo es que incorpora una pantalla AMOLED transflectiva de 1,3 pulgadas a color (ya que se trata de su versión con caja de 46 mm). Esta nos ofrece una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, una resolución de 260 x 260 píxeles y una gran resistencia, pues su cristal está protegido con Corning Gorilla Glass 3 y se puede sumergir en el agua hasta los 50 metros de profundidad.

Al igual que otros muchos modelos de la marca, incluye GPS multibandamuy precioso para saber siempre donde nos encontramos, sin importar que estemos en el centro de una ciudad o en una montaña. Aunque el motivo por el que muchos usuarios acaban apostando por él es porque muestra métricas avanzadas de carrera, ciclismo, natación o triatlón, midiendo desde la carga de entrenamiento hasta los tiempos de recuperación.

También viene con una función PacePro que es muy útil para mantener un ritmo constante o a distribuir el esfuerzo según el tramo, es capaz de saber si estamos entrenando de forma productiva e incluso darnos un pronóstico de esa carrera que tenemos marcada en el calendario basándose en los datos de cada entrenamiento. En otras palabras, es como un entrenador personal que mide todo al detalle para posteriormente adaptar nuestros ejercicios según lo que estemos buscando.

Pero no se queda ahí. Gracias a la gran variedad de sensores que incorpora nos permite medir la frecuencia cardíaca, la calidad de sueño o los niveles de estrés. Sin olvidarnos su función Body Battery, la cual estima nuestra energía diaria. Es curioso comprobar cómo, después de una mala noche, el reloj te confirma lo que ya sientes: que ese día no es el ideal para una sesión dura.

Y si hablamos de autonomía, su batería llega a aguantar hasta 14 días en modo reloj y unas 30 horas con GPS activo. Todo ello sumado a extras prácticos como pagar con Garmin Pay, recibir notificaciones o controlar tu música desde la muñeca. Un compañero completo para entrenar, descansar y hasta simplificar el día a día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.