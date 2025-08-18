Apple prepara el mayor cambio en el Apple Watch desde 2015: nuevo diseño y más sensores

Aunque el Apple Watch Series 10 recibió importantes mejoras, como una pantalla de mayor calidad, mejores ángulos de visión y un tamaño más grande, además de un diseño más fino, no fue el rediseño que muchos usuarios llevan esperando desde hace años. El reloj de Apple mantiene la misma esencia desde su lanzamiento en abril de 2015, y son muchos los que le piden algo más a la compañía.

Y parece que lo tendrán… el año que viene. Fuentes de la cadena de suministro aseguran que al menos un modelo de Apple Watch de 2026 contará con un rediseño importante. En un nuevo informe para suscriptores, el medio DigiTimes ha compartido que uno de los Apple Watch del próximo año llegaría con un nuevo diseño exterior y un anillo de ocho sensores visible a través de la cubierta de cristal.

Un futuro que tiene mucho sentido

A principios de este año, se filtró un prototipo del Apple Watch Series 10 que incluía un nuevo anillo de sensores en la parte trasera. Este anillo, que se puede ver en la imagen, es muy parecido al que describe DigiTimes y que Apple podría haber descartado y reservado para el Apple Watch Series 12 o el Apple Watch Ultra de cuarta generación, previstos para el año que viene.

Tiene sentido que el futuro del Apple Watch pase por integrar más y nuevos sensores. De hecho, todo apunta a que el Apple Watch de este año, el Series 11, podría incorporar un sensor capaz de medir la presión arterial, aunque limitado a calcular las tendencias al alza o a la baja. Por otro lado, el modelo Ultra, además de dicho sensor, mejoraría sus capacidades de conectividad. El próximo año, por ejemplo, podríamos ver el esperado sensor de glucosa en sangre, una de las grandes aspiraciones de la compañía.

Mark Gurman afirmó en el pasado que Apple trabajaba en un rediseño del Apple Watch que incluiría una caja más delgada —que ya tenemos—, así como un sistema magnético para las correas, algo que todavía no hemos visto. Ese podría ser otro de los cambios, aunque parece poco probable que se implemente, ya que supondría romper con años de compatibilidad en las correas.

Por otro lado, el informe indica que el Apple Watch Series 11 podría ser compatible con Apple Intelligence y ofrecer funciones de salud inteligentes. Sin embargo, teniendo en cuenta los requisitos del sistema de IA de Apple, parece poco probable. Aun así, no se descarta, ya que watchOS 26, además de un nuevo gesto y de hacer las notificaciones menos molestas, incluirá algunas funciones siempre que el reloj esté emparejado con un iPhone, como Workout Buddy en la app Entreno.