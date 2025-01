Una famosa cardióloga explica cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio y mejorar tu salud

El ejercicio físico no sólo ayuda a mejorar el estado físico de las personas, también es muy importante a la hora de prevenir la aparición de diferentes enfermedades. Además de seguir una dieta completa y equilibrada, el ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un buen estado de salud. Son muchos los estudios que han demostrado los innumerables beneficios que esta práctica puede aportar en el día a día de quienes la practican.

Ejercicio físico Freepik

El ejercicio físico es fundamental para mantener un estilo de vida saludable, y la cardióloga Magdalena Perelló así lo defiende: “Mantenerse activo no solo ayuda a reducir la grasa visceral, sino que también ayuda a mejorar de forma general la salud cardiovascular de las personas”. Esta experta en cardiología cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales, donde suele publicar consejos para ayudar a ayudar su corazón para vivir más y mejor.

Magdalena Perelló se ha servido de diferentes estudios científicos para explicar cuál es la mejor hora del día para entrenar. Esta experta en cardiología destaca que “entrenar en el momento adecuado del día puede ayudar a mejorar los rendimientos y los resultados” de las personas. También afirma que “algunas investigaciones indican que el cuerpo tiene picos de rendimiento en distintas horas del día”, en función del tipo de entrenamiento que realices y de cuál sea tu metabolismo.

La mejor hora del día para entrenar dependerá de cuáles sean tus objetivos

Esta experta en cardiología asegura que “más allá del horario elegido lo más importante para la salud es evitar una vida sedentaria y moverse cada día”. Si empiezas a hacer ejercicio de forma rutinaria, comenzarás a ver cómo rápidamente mejora tu condición física y tu estado de salud. Magdalena Perelló afirma en el siguiente vídeo que “no hay una mejor hora para todo el mundo” a la hora de hacer ejercicio, ya que esto dependerá de cuáles sean tus objetivos y tus horarios”.

No todo el mundo lleva el mismo estilo de vida. Son muchas las personas que trabajan de noche en España, por lo que no pueden salir a correr, nadar en la piscina o acudir al gimnasio en los mismos horarios que aquellas que tienen horario de mañana en sus trabajos. Si tienes posibilidad de entrar por la mañana, debes saber que hacer ejercicio a esta hora del día “activa tu metabolismo, disminuye la presión arterial y ayuda a conciliar el sueño por la noche”, tal y como afirma esta famosa cardióloga. Un estudio de la Harvard Medical School ha revelado que entrenar por la mañana también puede ayudar a aumentar la consistencia en tu rutina.

Esta famosa experta en cardiología también hace uso de un estudio de The Journal of Strength and Conditioning Research, para explicar en este vídeo por qué. “Al mediodía, en cambio, es el mejor momento para rendir al máximo, con más fuerza, flexibilidad y rendimiento cardiovascular”, confiesa. Magdalena Perelló concluye sus consejos afirmando que, aunque recomienda evitar hacer mucho ejercicio antes de ir a dormir.