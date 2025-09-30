Esta televisión 4K OLED de LG es de las mejores que hemos probado y por fin está rebajada a precio mínimo

A veces lo que vemos en los anuncios no es tan exagerado. Y es que LG es una de esas marcas que mejores televisores tiene en el mercado, destacando por sus tonos negros totalmente puros y por una calidad que atrapa. Por eso mismo, si estás pensando en cambiar de smart TV, esta LG OLED evo C4 es una auténtica pasada en todos los aspectos, además de que está rebajada a lo grande.

Esta televisión LG salió a la venta el año pasado por un precio recomendado de 1.899 euros y a día de hoy sigue siendo de los mejores modelos de gama alta que ha lanzado la marca. La gran diferencia es que en estos momentos nos la encontramos por tan solo unos 899 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 1.000 euros que no se suele ver muy a menudo. Mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 949 euros.

Compra la televisión LG OLED55C44LA más barata que nunca

En la lista de los mejores televisores que nos dejó el año pasado no puede faltar esta LG OLED evo C4, la cual sigue siendo en estos momentos una excelente opción si buscas disfrutar de la mejor calidad de imagen en el salón de tu casa, sobre todo porque ahora es más fácil encontrarla más barata. Este modelo en cuestión del que estamos hablando caracteriza por contar con una gran pantalla de 55 pulgadas que utiliza una tecnología OLED que nos brinda unos colores muy vivos y los negros más puros del mercado.

Más allá de esto, es importante resaltar que nos ofrece una resolución 4K UHD, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz (aunque al tener puertos HDMI 2.1 y soportar una tecnología VRR puede aumentar hasta los 144 Hz) y unos niveles de brillo bastante altos gracias a una tecnología Brightness Booster que contribuye a mejorar el contraste, además de que es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG.

Su software es otro de los puntos que más nos gusta de este televisor, ya que viene funcionando con un sistema operativo WebOS 24. Este nos garantiza desde una navegación muy fluida hasta acceso a una gran variedad de aplicaciones y plataformas de streaming. Sin olvidarnos de que integra Chromecast para compartir contenido desde nuestro dispositivo móvil y podemos controlarla por voz con Google Assistant o Alexa. Todo ello con varios años de actualizaciones aún por delante.

Eso sí, el responsable de que el rendimiento sea impecable es un procesador α9 Gen7 con IA, el cual es capaz realizar ajustes automáticamente para asegurarnos la mejor experiencia audiovisual posible y escalar contenido de menor resolución a 4K. En otras palabras, no tenemos que perder tiempo cambiando las cosas de manera manual, la televisión se adapta a nosotros según lo que estemos viendo.

A todo lo anterior debemos de sumarle un apartado de sonido muy competente, pues no solo incorpora dos altavoces y un subwoofer para asegurarnos una gran potencia, sino que también soporta una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos. Mientras que el apartado de conectividad es muy completo para poder usar varios dispositivos externos.

